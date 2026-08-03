Thorbjornsen logra el primer título de su carrera en el Rocket Classic

El estadounidense Michael Thorbjornsen (-18) conquistó el primer título de su carrera con una magistral cuarta ronda de 63 golpes este domingo en el Rocket Classic disputado en el Detroit Golf Club.

Siete birdies, sin bogies, le permitieron al de Cleveland, Ohio escalar a lo más alto de la tabla de posiciones y coronarse con dos golpes de ventaja sobre su compatriota, Xander Schauffele en el segundo lugar.

"Fue una gran batalla frente a grandes jugadores", dijo Thorbjornsen a la cadena CBS. "Todos teníamos posibilidad, me siento orgulloso de poder culminar todo el proceso".

"Todo el trabajo ha rendido fruto, me siento afortunado, éste es un triunfo en familia para mis padres y mis hermanas, es un trabajo en equipo".

A sus 24 años, se convierte en el octavo jugador en ganar por primera vez un título de PGA en la temporada 2026.

Ubicado en el puesto 69 del ranking, Thorbjornsen había registrado un tercer lugar en el WM Phoenix Open como su mejor resultado de la temporada en el mes de febrero.

Por otra parte, el argentino Emiliano Grillo (-8) superó el corte pero terminó en un empate en el puesto 31.

El mejor representante del golf latinoamericano en la competencia tuvo una cuarta ronda para el olvido con 70 golpes, su peor marca del torneo, que además tuvo un desafortunado cierre con un doble bogey en el hoyo 18.

La temporada de PGA continuará el 6 de agosto con la primera ronda del Wyndham Championship en Greensboro, Carolina del Norte.