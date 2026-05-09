Thomas Silva, el todoterreno uruguayo que sorprende al ciclismo mundial

Thomas Silva, el corredor todoterreno capaz de sacar su máximo potencial ante finales de infarto, rompió este sábado un techo de cristal para Uruguay al ser el primer ciclista de este país en ganar una etapa del tradicional Giro de Italia.

Ciclista por designio familiar, Silva es el primer uruguayo en participar y obtener una etapa del Giro.

Pero no solo termina ahí la hazaña de Silva, de 24 años: es también la primera vez que un uruguayo gana una carrera de categoría World Tour, la principal del ciclismo internacional.

"Es lo máximo para mi... poder regalarle (a Uruguay) una victoria creo que es lo máximo", dijo un sonriente Silva a la transmisión oficial del Giro minutos después de su victoria.

Grandes hitos para un corredor que entendió que para crecer debía competir en Europa.

Nacido en Maldonado (este), Silva puso en el mapa del World Tour a Uruguay a fin del año pasado, cuando fichó hasta 2027 por el XDS Astana, tras mostrar su talento en el Caja Rural Seguros.

Su triunfo de este sábado en el Giro llega a menos de un mes de haber ganado en el Tour de Hainan, en China. Otro hito para Uruguay, que tampoco había visto a un ciclista de este país triunfar en la segunda categoría mundial.

- Futbolista amateur, ciclista único -

Nieto de Carlos Coussan, un exciclista que representó a Uruguay en competencias internacionales en el siglo pasado, Thomas se reconoce como un uruguayo que disfruta de la pesca y que la mayoría de los deportes se les dan bien.

"La bici siempre me atrajo", dijo Silva días antes del inicio del Giro.

El uruguayo compite desde los 5 años, pero en su adolescencia hizo un parate y siguiendo la tradición de la mayoría de los jóvenes uruguayos probó suerte en el fútbol.

Pero la tierra de Luis Suárez y Federico Valverde perdió un jugador cuando a sus 15 años Silva presenció una carrera nocturna en la que participaba uno de sus primos.

Esa noche el ciclismo lo volvió a enamorar.

"Desde ahí hasta ahora le he dado continuidad (...) la bici siempre me atrajo", confesó.

- Inédito triunfo para Uruguay -

Arriba de la bicicleta, Silva confirmó el talento que mostró desde su niñez.

Confeso fanático de los entrenamientos duros, se transformó en 2022 campeón nacional de ruta en Uruguay, país donde el ciclismo es amateur.

En 2025 repitió siendo el más rápido de las rutas uruguayas y llamó la atención en varias pruebas disputadas en Europa, incluida la Vuelta a España.

Ese año, Silva se definió como un ciclista "un poco todoterreno. En las carreras que se hacen duras y llega un grupo reducido tengo grandes opciones".

Sus palabras se hicieron realidad este sábado. En un apretado final, el uruguayo conquistó la segunda etapa del Giro, en Veliko Tarnovo, en Bulgaria, y le arrebató la maglia rosa al francés Paul Magnier.

"Segunda etapa, primer puesto, es lo máximo. No le puedo pedir nada más", dijo su padre, Álvaro Silva, a Dsports desde Veliko Tarnovo.

En Uruguay las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo al ciclista y la Cancillería se sumó a los festejos.

"Por primera vez, un compatriota vestirá la Maglia Rosa, símbolo de liderazgo y orgullo para todo nuestro país. ¡Histórico, Thomas!, publicó el Ministerio de Relaciones Exteriores en sus redes sociales.

Silva volvió a poner al ciclismo en lo más alto del país tras décadas sin grandes celebraciones.

La última hazaña del pedal celeste había ocurrido en los Juegos de Sydney 2000, cuando Milton Wynants le dio a Uruguay su última medalla olímpica, la plata en la carrera por puntos del ciclismo en pista.

Un cuarto de siglo más tarde, Thomas Silva escribió su nombre en la historia del deporte uruguayo.