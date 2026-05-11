Thitikul gana el Mizuho Americas Open de golf

La número dos del mundo, la tailandesa Jeeno Thitikul, ganó por segundo año consecutivo el Mizuho Americas Open del circuito de golf de la LPGA, este domingo en West Caldwell, Nueva Jersey.

Thitikul, exnúmero uno del mundo y vencedora del torneo en 2025, se impuso con una ventaja de cuatro golpes sobre la china Yin Ruoning.

La tailandesa de 23 años logró cuatro birdies y un bogey para terminar los 72 hoyos con 13 bajo par y una tarjeta de 275 golpes en el Mountain Ridge Country Club.

"Significa el mundo, significa mucho para mí", destacó Jeeno. "Llamé a mi entrenador antes, durante una vuelta de práctica, y se me olvidó todo, lo cual me ayudó mucho".

El consejo de Kris Assawapimonporn, su entrenador desde hace años, fue que no se exigiera tanto y que dejara de lado sus preocupaciones.

Jeeno logró su noveno título de la LPGA en su carrera y el segundo del año tras ganar el LPGA Thailand en febrero. Ahora intentará conquistar su primer Major en el Abierto de Estados Unidos en junio.

La latinoamericana mejor ubicada en el Mizuho Americas Open fue la mexicana Gaby López, que igualó en la tercera posición con otras tres golfistas con una tarjeta de ocho bajo par.

. Clasificación final (par 72):

1. Jeeno Thitikul (THA) -13 (67-69-70-69)

2. Yin Ruoning (CHN) -9 (70-72-68-69)

3. Jenny Bae (USA) -8 (73-72-69-66)

. Choi Hye-jin (KOR) -8 (68-75-66-71)

. Alison Lee (USA) -8 (73-72-66-69)

. Gabriela López (MEX) -8 (71-71-69-69)

7. Allisen Corpuz (USA) -6 (71-73-66-72)

. Jenny Shin (KOR) -6 (74-70-67-71)

9. Céline Boutier (FRA) -5 (73-68-67-75)

. Erika Hara (JPN) -5 (70-75-69-69)

. Angel Yin (USA) -5 (70-72-74-67)

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