Teo Grani se convierte en el primer centroamericano en coronarse en la WSL Pro Junior

El panameño originario de Bocas del Toro, Teo Grani, hizo historia al convertirse en el primer surfista centroamericano en coronarse campeón de una temporada en la categoría Junior de Norteamérica de la Clasificación de la Liga Mundial de Surf (QS-WSL).

La victoria en la final disputada en Atlantic Park, Virginia Beach (Estados Unidos), le permitió a Grani escalar a la primera casilla del ranking general de Norteamérica con un total de 2,000 puntos. Con este resultado, el atleta de 20 años aseguró su boleto al Mundial Pro Junior que se celebrará el próximo noviembre en El Salvador.

En las dos últimas fechas del circuito, el panameño sumó la máxima puntuación de 1,000 unidades en cada presentación.“Este hito para el surf panameño en la categoría junior de la World Surf League es una muestra clara de que el país avanza a pasos agigantados en este deporte, gracias al trabajo y esfuerzo de muchas personas que han dedicado su tiempo a lograr esta meta”, afirmó Grani.

El deportista adelantó que iniciará una preparación intensiva de cara a la cita mundialista, donde enfrentará a rivales de nivel internacional, y que competirá en una fecha Open de la WSL en Carolina del Norte para llegar con ritmo competitivo.

Por su parte, Diego Naranjo, entrenador del equipo nacional, destacó que la gesta “marca un antes y un después en la historia del surf panameño y centroamericano, pues estamos alcanzando un nivel sin precedentes en la región”. Agregó que este logro demuestra el talento local y generará un “efecto multiplicador” que incentivará a más jóvenes a sumarse a la disciplina.