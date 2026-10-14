Tenista francés Gaël Monfils se retira

El tenista francés Gaël Monfils está "retirado" oficialmente del circuito profesional desde el 5 de octubre, confirmó el miércoles a la AFP la Agencia Internacional por la Integridad del Tenis (ITIA).

El ex número 6 del mundo, que disputó su último partido a principios de septiembre en segunda ronda del Abierto de Estados Unidos, había recibido una invitación para disputar el torneo ATP 250 de Lyon (19-25 de octubre) y había deslizado que esperaba colgar su raqueta en el Masters 1000 de París (2-8 de noviembre).

Pero al pedir estar inscrito en la lista de jugadores retirados de la ITIA, el parisino de 40 años ha perdido el derecho de inscribirse en un torneo al menos durante 6 meses.

Las reglas de la institución encargada de la lucha antidopaje en el tenis obligan a los jugadores en esa lista a estar disponibles a controles antidopaje aleatorios durante seis menses antes de poder volver a jugar competiciones.

La retirada de Monfils, ganador de 13 títulos ATP, supone el fin de la era de los "mosqueteros" franceses.

Tras la retirada de Jo-Wilfred Tsonga y Gilles Simon en 2022, y la de Richard Gasquet en 2024, el final de la carrera de Monfils pone punto y final a una generación de jugadores galos.

Profesional desde 2004, el jugador diestro alcanzó en dos ocasiones las semifinales de un torneo Grand Slam, en Roland Garros 2008 y Abierto de Estados Unidos 2016. También llegó a disputar tres finales de Masters 1000, dos en París (2009 y 2010) y una en Montecarlo (2016).

Jugador espectacular y apreciado fuera de Francia, Monfils ganó su último torneo en el inicio de la temporada 2025, en Auckland. Con más de 38 años, se convirtió en el jugador de mayor edad en ganar un torneo en el circuito ATP desde 1977, récord superado después por el serbio Novak Djokovic.