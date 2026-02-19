Deportes

Taller para mejorar técnicas de carreras

Dos medallistas y un entrenador ofrecen taller en El Cangrejo

Taller para mejorar técnicas de carreras
Cortesía | Chamar Chambers.
Taller para mejorar técnicas de carreras
Cortesía | Didier Rodríguez.
Redacción
19 de febrero de 2026
Tags:
Deportes
|
Comité Olímpico de Panamá
|
Taller
|
Panamá
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR