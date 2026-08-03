Talentosa tiradora

La panameña Kary Morrell Camargo ganó el primer lugar en la categoría Optics Lady y Clase D en la COPA RTIC 2026, evento que reunió a más de 150 tiradores de Panamá, y otros países de la región, el pasado 25 y 26 de julio, en el Club de Tiro de Balboa. Fue una competencia internacional avalada por la International Practical Shooting Confederation (IPSC).

“La Copa RTIC inició el año pasado y llevo compitiendo los dos años que lleva, el año pasado saque el 3er lugar en Categoría Production Lady”, dijo Morrell, quien es Cabo Primero de la Policía Nacional.

“Llevo tres años practicando el tiro deportivo y la verdad, no es fácil, te enfrentas a tiradores con mucha experiencia, no solo de Panamá, sino también competidores internacionales, los cuales debes tratar de estar al nivel de ellos, Pero no es nada imposible de conseguir, con mucho trabajo, práctica, disciplina y constancia se puede lograr”, indicó.

Su motivación por participar en este tipo de competencias nace de su profesión como integrante de la Fuerza Pública: “Soy policía, soy mecánico Armero e instructora de línea de tiro, [ser atleta-tiradora] es algo que va de la mano, aparte que es un deporte que está tomando fuerza en Panamá y es muy bonito ser parte de eso”.