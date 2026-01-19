Deportes

Swiatek sufre más de lo previsto en su estreno en Australia

La tenista polaca Iga Swiatek celebra un punto en su partido de primera ronda del Abierto de Australia contra la china Yuan Yue, en Melbourne el 19 de enero de 2026 DAVID GRAY
AFP
19 de enero de 2026

La polaca Iga Swiatek, N.2 mundial y una de las favoritas al título en Melborne, sufrió más de lo esperado en su estreno en el Abierto de Australia contra la china Yuan Yue (85ª del ranking), a la que derrotó por 7-6 (7/5) y 6-3 tras más de dos horas de reñido partido.

Swiatek se complicó el partido debido a los 35 errores no forzados que cometió frente a una tenista que procedía de la fase previa y que sólo había ganado uno de sus trece anteriores partidos en torneos del Grand Slam.

"Me encontraba un poco oxidada al principio, no empecé bien y ella lo aprovechó", admitió Swiatek, que tampoco ha comenzado de la mejor manera la temporada, con dos derrotas frente a Coco Gauff y Belinda Bencic en la United Cup, pese a que Polonia acabó llevándose el título.

"Sabía que tenía que mejorar mi juego de piernas para ser más agresiva y llevarla a la línea de fondo. Estoy contenta de que funcionara. Sé que tuve altibajos, así que me concentraré en (mejorar) eso", añadió la tenista de 24 años, a la que sólo le falta el título en Australia para completar el Grand Slam.

