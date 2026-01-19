Swiatek sufre más de lo previsto en su estreno en Australia

La polaca Iga Swiatek, N.2 mundial y una de las favoritas al título en Melborne, sufrió más de lo esperado en su estreno en el Abierto de Australia contra la china Yuan Yue (85ª del ranking), a la que derrotó por 7-6 (7/5) y 6-3 tras más de dos horas de reñido partido.

Swiatek se complicó el partido debido a los 35 errores no forzados que cometió frente a una tenista que procedía de la fase previa y que sólo había ganado uno de sus trece anteriores partidos en torneos del Grand Slam.

"Me encontraba un poco oxidada al principio, no empecé bien y ella lo aprovechó", admitió Swiatek, que tampoco ha comenzado de la mejor manera la temporada, con dos derrotas frente a Coco Gauff y Belinda Bencic en la United Cup, pese a que Polonia acabó llevándose el título.

"Sabía que tenía que mejorar mi juego de piernas para ser más agresiva y llevarla a la línea de fondo. Estoy contenta de que funcionara. Sé que tuve altibajos, así que me concentraré en (mejorar) eso", añadió la tenista de 24 años, a la que sólo le falta el título en Australia para completar el Grand Slam.