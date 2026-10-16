Swiatek pasa a semifinales de Wuhan, Svitolina eliminada

Aspirante a una de las plazas del Masters de final de temporada, la polaca Iga Swiatek (N.9) se clasificó el viernes para las semifinales del WTA 1000 de Wuhan, mientras que su rival ucraniana Elina Svitolina (N.6) quedó eliminada.

Swiatek (ex número 1 del ranking) se impuso por 6-4 y 6-1 a la estadounidense Ann Li (N.31), que al comienzo del sorteo sorprendió al eliminar en segunda ronda a la número 2 de la WTA, la bielorrusa Aryna Sabalenka.

Seis veces ganadora de un Grand Slam, Swiatek se medirá en semifinales a su compatriota Maja Chwalinska (N.22), que este viernes derrotó a la griega Maria Sakkari (N.35) por 6-0, 3-6 y 7-5.

Novena en la "Race", la clasificación de la temporada que determina a las ocho jugadoras que se clasifican para el prestigioso Masters de final de temporada en Indian Wells (8-15 de noviembre), Swiatek se disputa uno de los dos últimos billetes con las ucranianas Elina Svitolina y Marta Kostyuk y la checa Karolina Muchová.

Sexta en la "Race", Svitolina dio un paso atrás en sus aspiraciones al caer sorprendentemente este viernes por 6-2, 2-6 y 6-4 ante la británica Sonay Kartal (N.170).

Muchová, séptima en la Race, fue eliminada en octavos de final en Wuhan, mientras que Kostyuk (N.10) ya fue eliminada en segunda ronda.

Clasificada a los 24 años para su primera semifinal en un WTA 1000, Sonay Kartal se enfrentará el sábado a la letona Jelena Ostapenko (N.34) por una plaza en la final.

- Resultados de la jornada del viernes en el WTA 1000 de Wuhan

. Cuartos de final

Iga Swiatek (POL/N.7) derrotó a Ann Li (USA) 6-4, 6-1

Maja Chwalinska (POL/N.16) a Maria Sakkari (GRE) 6-0, 3-6, 7-5

Sonay Kartal (GBR) a Elina Svitolina (UKR/N.5) 6-2, 2-6, 6-4

Jelena Ostapenko (LAT) a Diana Shnaider (RUS/N.11) 7-6 (8/6), 6-1