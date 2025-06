Swiatek llega a Wimbledon con "confianza" tras su final en Bad Homburg

El buen recorrido sobre hierba del torneo de Bad Homburg, en el que derrotó a la italiana Jasmine Paolini en semifinales, "me ha dado mucha confianza" antes de llegar a Wimbledon, declaró el domingo la exnúmero 1 mundial del tenis Iga Swiatek.

Derrotar a Paolini, finalista en 2024 en Wimbledon, "no era algo que me esperaba, así que me ha dado mucha confianza. Es tenis, cada día es diferente, pero tengo la impresión de jugar bien, realmente empujé a Jasmine como quería, así que fue genial", afirmó la polaca.

La tenista de 24 años, que cedió el N.1 mundial en octubre de 2024, perdió contra la estadounidense Jessica Pegula en la que era su primera final en más de un año.

Haber jugado en hierba antes de Wimbledon "como en 2023", año en el que alcanzó los cuartos de final del Grand Slam londinense (su mejor resultado), "da más confianza".

Swiatek dice acostumbrarse cada vez más a las características de la hierba, superficie en la que no ha logrado brillar.

"Sinceramente, no he hecho ningún cambio drástico, no diría que todo de repente es perfecto, porque la superficie sigue siendo difícil y delicada, simplemente tengo más años de experiencia", detalló.

"Cada año tengo la impresión de que es un poco más fácil acostumbrarse a la superficie y tengo más tiempo para jugar", añadió la nueva N.4 del ranking WTA.

Este año "he tenido más tiempo, eso me ha dado la oportunidad para trabajar en los movimientos y los apoyos, jugar la pelota de una forma un poco diferente a lo que hacía y eso me ha ayudado, pero globalmente, eso depende también de la confianza que tengas en ese momento".