Swiatek acaba con Inglis, una de las sorpresas del Abierto de Australia

La número 2 mundial, la polaca Iga Swiatek, se clasificó con facilidad el lunes para los cuartos de final del Abierto de Australia, al derrotar a la local Maddison Inglis, en dos sets (6-0 y 6-3).

"Tuve mucha confianza desde el comienzo del partido" contra Inglis, N.168 del ranking, comentó Swiatek, seis veces campeona de torneos de Grand Slam que busca en Melbourne el único trofeo mayor que le falta.

En cuartos, Swiatek se enfrentará el miércoles a la kazaja Elena Rybakina (N.5) para intentar igualar su mejor resultado hasta ahora en Melbourne (semifinales en 2022 y 2025).

Este lunes dominó completamente a su rival, al punto que Inglis saltó de alegría, con los brazos en alto, tras ganar su primer juego, ya en el segundo set, y además al resto ante el servicio de Swiatek.

La polaca reaccionó de inmediato y mantuvo un gran nivel para cerrar el partido, aunque antes se dejaría otros dos juegos por el camino.