Swiatek abandona en Madrid entre lágrimas

La número tres del mundo, la polaca Iga Swiatek, se retiró este sábado del WTA 1000 de Madrid entre lágrimas en el tercer set de su partido contra la estadounidense Ann Li.

Swiatek abandonó la cancha con síntomas de indisposición y acompañada por un médico cuando llevaba dos horas y cuarto e iba perdiendo 3-0 en el tercer set.

La polaca, ganadora en Madrid en 2024, llegó a pedir asistencia médica durante su encuentro que finalizó con un marcador de 7-6 (7/4), 2-6, 3-0.

Tras la retirada de su rival, Ann Li pasa a octavos de final, donde se medirá a la canadiense Leylah Fernandez, que se impuso este sábado a la estadounidense Iva Jovic por 3-6, 6-3, 6-2.