Svitolina y Swiatek avanzan a octavos del WTA 1000 de Pekín

En busca de una de las seis plazas restantes para el Masters de final de temporada en Indian Wells, la ucraniana Elina Svitolina y la polaca Iga Swiatek se clasificaron este lunes para octavos de final del WTA 1000 de Pekín.

Luego de la eliminación el sábado de la número uno del mundo, Elena Rybakina, y un día después de su escolta en el ranking, Aryna Sabalenka, el torneo de la capital china estuvo a punto de despedir antes de lo esperado a otra cabeza de serie.

Por detrás en el marcador 6-4, 5-2 ante la croata Donna Vekic (40ª mundial), Swiatek logró dar la vuelta al resultado para terminar imponiéndose 4-6, 7-6 (7/0), 6-2 en 2 horas y 40 minutos.

La polaca, campeona en Pekín en 2023 y novena en el escalafón mundial, se medirá en la siguiente ronda a la joven estadounidense Iva Jovic, decimotercera del mundo con solo 18 años.

Novena en la Race, la clasificación de la temporada que determina las ocho participantes en el Masters, Swiatek está obligada a sumar muchos puntos en Pekín y en el WTA 1000 de Wuhan para lograr boleto a la gran cita de final de campaña.

Mejor posicionada para lograrlo (sexta en la Race), Elina Svitolina se clasificó con menos problemas a octavos al dominar 6-4, 7-5 a la griega Maria Sakkari (33ª).

Svitolina, séptima en el ranking de la WTA, se medirá con la estadounidense Ann Li (30ª) por un puesto en cuartos.

El Masters de final de temporada se disputará en Indian Wells, Estados Unidos, del 8 al 15 de noviembre.

-- Resultados de la jornada del torneo de tenis de Pekín:

-Individual femenino - Tercera ronda:

Alina Charaeva (ARM) derrotó a Sonay Kartal (GBR) 6-4, 6-1

Zheng Qinwen (CHN) a Marie Bouzková (CZE/N.18) 7-6 (7/3), 4-6, 7-5

Ann Li (USA/N.21) a Belinda Bencic (SUI/N.9) 6-4, 6-3

Elina Svitolina (UKR/N.6) a Maria Sakkari (GRE/N.25) 6-4, 7-5

Cori Gauff (USA/N.3) a Sun Xinran (CHN) 7-5, 6-1

Elise Mertens (BEL/N.13) a Jelena Ostapenko (LAT/N.24) 6-2, 3-6, 6-3

Iva Jovic (USA/N.10) a Kamilla Rakhimova (UZB) 6-1, 7-5

Iga Swiatek (POL/N.8) a Donna Vekic (CRO/N.30) 4-6, 7-6 (7/0), 6-2