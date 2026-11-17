El seleccionador de rugby de Sudáfrica, Rassie Erasmus, fue suspendido seis partidos con efecto inmediato, anunció este martes la World Rugby, un día después de unas declaraciones criticando el arbitraje del partido perdido por su equipo ante Francia el viernes (21-19).

En una conferencia de prensa, Erasmus había criticado especialmente el videoarbitraje del partido, estimando que no se habían castigado 16 tackles no reglamentarios de los franceses.

El Comité de Sanciones de World Rugby (Federación Internacional de Rugby) consideró que esas palabras constituían "un ataque inaceptable contra la credibilidad y la competencia de los árbitros del partido" al insinuarse que se había actuado con "parcialidad" o "prejuicios" para "influir deliberamente" en el resultado.

Después de este castigo, Erasmus se perderá la visita de los Springboks a Irlanda este sábado y una eventual final del Campeonato de Naciones de rugby, una semana después.

Desde la Federación Sudafricana de Rugby se señaló que se "respeta el proceso", pero se pidió que su entrenador "tenga la ocasión de contextualizar sus palabras y explicar a los jueces que no tenía la intención de acusar a un árbitro de actuar por motivos ocultos".