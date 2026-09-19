Surfista bocatoreña destaca en Mundial Junior

La surfista Anaí Porras Pilato, nacida en Bocas del Toro, Panamá, se destacó como una de las representantes centroamericanas con mejor posición en el Campeonato Mundial de Surf Junior, celebrado en El Salvador.

Porras Pilato representó a Guatemala en la competencia debido a que posee doble nacionalidad, ya que su padre es originario de ese país.

La joven panameña puso en alto el nombre de la región durante el torneo mundial, en el que compartió el reconocimiento como la centroamericana mejor posicionada con la costarricense Mikela Castro Bolívar.

El desempeño de Porras Pilato resalta el talento del surf centroamericano y el crecimiento de nuevas figuras en esta disciplina deportiva.