Un peleador fuerte y pensante con la convicción de consolidarse como un atleta de alto rendimiento, así se considera Jesús Gálvez (JG).

El atleta panameño ganó medalla de oro en +84kg de karate, en los VIII Juegos Deportivos Universitarios Centroamericanos (Juduca) El Salvador 2023, representando a la Universidad Especializada de las Américas (UDELAS), en julio pasado. “Fue una gran experiencia; primera vez que tuve la oportunidad de representar a mi universidad y lograr una medalla de oro fue muy gratificante. En los Juduca tuvimos un gran nivel de hermandad entre las distintas disciplinas, gozamos cada minuto de este viaje, eso me llevo”, indicó Gálvez, en conversación con Metro Libre (ML), donde destaca sus planes deportivos.

ML: ¿En qué otros eventos tienes planeados participar este año? JG: “A nivel nacional se aproximan 3 competencia de la ruta ranking en los cuales espero poder participar, entre ellos está el Open de Panamá (mediados de septiembre). Y a nivel internacional, la Youth League Mérida en México (21-24 septiembre).

ML: ¿Qué necesita el karate local? JG: “Más patrocinadores y más apoyo de los medios para lograr la divulgación del talento que puede haber en el país”.

ML: ¿Qué le pediría a las autoridades y a la empresa a privada? JG: “Que vean el deporte como una inversión que impacta positivamente a los atletas y así se motivarían muchos más jóvenes en entrar al mundo del deporte, ya que en Panamá hay mucho talento”.

ML: ¿Cómo te ves en unos años? JG: “Como un profesional, ejerciendo mi carrera, y prosperando. En estos momentos no me veo como uno de los dirigentes [deportivos], pero si se da la oportunidad, no estaría mal aprovecharla”.