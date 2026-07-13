Sudáfrica, Nueva Zelanda e Irlanda ganan y lideran el Campeonato de Naciones

En una segunda fecha sin mayores sorpresas, el Campeonato de Naciones 2026 de rugby tiene tres líderes, Sudáfrica, Nueva Zelanda e Irlanda, que volvieron a ganar el sábado, llevan puntaje perfecto y empiezan a perfilarse como los candidatos al título.

Los All Blacks superaron por un cómodo 47-17 a Italia, en un cotejo en Wellington en el que Will Jordan apoyó tres veces en el ingoal italiano, llegó a los 50 tries y se convirtió en máximo anotador histórico de Nueva Zelanda, al superar la marca previa de Doug Howlett (49).

Irlanda mantuvo su puntaje ideal con una victoria por 36-20 sobre Japón, que mudó su localía a Australia y recibió en Newcastle a los hombres del Trébol, que lucieron varias novedades, entre ellas Sean Jansen, de origen neozelandés.

Los campeones mundiales Springboks vencieron a Escocia por 42-28, en un duelo abierto y atrapante en Pretoria.

Con un segundo tiempo de excelente nivel, Francia dio vuelta un partido que perdía 21 a 12 para derrotar a los Wallabies por 42-26, en un duelo con altibajos del campeón del Seis Naciones, aunque en la mitad complementaria lució todo su poderío ante una Australia que suma y suma derrotas.

Luego de la caída en el estreno, Inglaterra se repuso con una goleada por 73-8 sobre Fiyi, disminuido por la expulsión de Simione Kuruvoli antes del descanso. De esta manera, la selección de la Rosa levantó la cabeza después de cinco caídas.

Los dirigidos por Steve Borthwick serán los próximos visitantes de Los Pumas.

El quince de Argentina ganó este sábado su primer partido del torneo al vencer en San Juan (oeste) por 35-21 a Gales.

-- Resultados de la segunda fecha:

- Sábado:

Nueva Zelanda - Italia 47-17

Australia - Francia 26-42

Japón - Irlanda 20-36

Fiyi - Inglaterra 8-73

Sudáfrica - Escocia 42-28

Argentina - Gales 35-21

-- Posiciones:

Pts J G E P

Hemisferio Sur

1. Sudáfrica 10 2 2 0 0

2. Nueva Zelanda 10 2 2 0 0

3. Argentina 6 2 1 0 1

4. Japón 4 2 1 0 1

5. Australia 3 2 0 0 2

6. Fiyi 0 2 0 0 2

Hemisferio Norte

1. Irlanda 10 2 2 0 0

2. Francia 7 2 1 0 1

3. Escocia 6 2 1 0 1

4. Inglaterra 5 2 1 0 1

5. Gales 5 2 1 0 1

6. Italia 0 2 0 0 2

-- Tercera fecha, el sábado 18 de julio:

Nueva Zelanda – Irlanda

Japón – Francia

Australia – Italia

Fiyi – Escocia

Sudáfrica – Gales

Argentina - Inglaterra