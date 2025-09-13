Deportes

Sudáfrica inflige a los All Blacks su mayor derrota como locales

El sudafricano Siya Kolisi (izquierda) durante el partido contra Nueva Zelanda en el Sky Stadium de Wellington el 13 de septiembre de 2025 Grant Down
AFP
13 de septiembre de 2025

Imperial, la vigente campeona mundial Sudáfrica derrotó a Nueva Zelanda por 43-10 en la cuarta jornada del Rugby Championship, infligiendo a los All Blacks su mayor derrota como locales, este sábado en Wellington.

Los Springboks se tomaron la revancha de la derrota por 24-17 hace una semana en Auckland y ponen el Rugby Championship al rojo vivo, con todos los equipos participantes igualados a dos victorias, luego de que Argentina derrotase a Australia por 28-26 en Sídney.

Nueva Zelanda, que nunca había perdido por más de 15 puntos como local, encajó seis tries de los Springboks y sólo lograron convertir uno.

Especialmente humillante para los neozelandeses fue la segunda parte, cuando encajaron un parcial de 36-0.

Además de la victoria, Sudáfrica recupera el número 1 en el ranking de World Rugby.

A falta de dos jornadas para el final, Australia mantiene el liderato con 11 puntos (gracias a los puntos de bonificación), Sudáfrica y Nueva Zelanda cuentan con 10 unidades y Argentina tiene 9.

Los Pumas deberán jugar sus próximos dos partidos contra Sudáfrica; el 27 de septiembre en Durban y el 4 de octubre recibirán como locales a los Springboks en Twickenham, el templo del rugby inglés.

Los All Blacks, por su parte, recibirán a sus vecinos australianos en Auckland y la última jornada visitarán a los Springboks en Perth.

