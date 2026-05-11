Steve Kerr seguirá como entrenador de los Golden State (prensa)

El entrenador Steve Kerr seguirá al frente de los Golden State Warriors por dos años más, pese a una temporada frustrante en la que no lograron clasificarse a los playoffs de la NBA, anunciaron el sábado sus agentes a ESPN.

Según el medio estadounidense, que cita a Dan Eveloff y Rick Smith de la agencia Priority Sports, Kerr decidió quedarse a pesar de la eliminación de los Warriors en su último partido del play-in para avanzar a la postemporada en abril contra los Phoenix Suns.

El técnico había dejado entonces en el aire su futuro.

Al frente de los Golden State desde 2014, ha llevado al equipo liderado por Stephen Curry a cuatro títulos de campeón de la NBA (2015, 2017, 2018 y 2022).

"Todos estos puestos tienen una fecha de caducidad", dijo después de la derrota contra los Suns, sugiriendo que quizá había llegado "el momento de sangre nueva y nuevas ideas".

Según ESPN, que cita fuentes anónimas de la NBA, Kerr seguirá siendo el entrenador mejor pagado de la liga. Esta temporada cobró 17,5 millones de dólares.

Los Warriors han vivido una temporada 2025-2026 frustrante, en la que quedaron a las puertas de los playoffs pese a las numerosas lesiones en una plantilla envejecida.

Jimmy Butler, de 36 años, sufrió en particular una rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha en enero y Stephen Curry, de 38, se perdió 27 partidos por una lesión también en la rodilla derecha.