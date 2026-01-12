Steelers caen eliminados ante Texans con el futuro de Rodgers en el aire

Los Houston Texans derrotaron el lunes 30-6 a los Pittsburgh Steelers para cerrar la ronda de comodines de la liga de football americano (NFL), en el posible último partido de la carrera de Aaron Rodgers.

El quarterback de Pittsburgh, de 42 años, no ha aclarado por el momento si tiene intención de prolongar su trayectoria en la NFL o de emprender el retiro.

El cuatro veces MVP (Jugador Más Valioso) queda ahora libre de contrato después de su primera temporada con los Steelers, a los que trataba de guiar a su primer triunfo en playoffs desde 2017.

En una noche sombría ante su público, Rodgers se vio maniatado por la poderosa defensa de los Texans hasta ser capturado cuatro veces y quedarse en 146 yardas de pase.

La muralla de Houston rescató al quarterback CJ Stroud que, tras todo un curso sin pérdidas, cometió hasta tres a lo largo de un partido mucho más ajustado de lo que indica el marcador.

Los Texans, que eran favoritos pese a jugar como visitantes, llegaron al último cuarto con una mínima ventaja de 7-6.

Tras un gol de campo de 51 yardas de Ka'imi Fairbairn llegó la jugada clave para Houston, cuando Will Anderson Jr. quebró la defensa de Pittsburgh hasta cazar a Rodgers.

Sheldon Rankins se quedó con el ovoide suelto y corrió 33 yardas para un touchdown que dejaba sin apenas opciones a los locales.

Los Texans lograron así su primera victoria como visitantes en playoffs y serán los rivales de los New England Patriots en la ronda divisional de la Conferencia Americana.

En ese mismo sector también se batirán el fin de semana los Denver Broncos frente a los Buffalo Bills.

La Conferencia Nacional deparará los duelos entre Seattle Seahawks y San Francisco 49ers y entre Chicago Bears y Los Angeles Rams.