Se está desarrollando la audiencia por el caso Odebrecht

Hoy se retomó la audiencia por el caso Odebrecht, la cual es presidida por la jueza Baloísa Marquínez y se lleva a cabo en el Salón de Audiencias del Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales de Panamá.

Se informó que hay 23 personas acusadas en este proceso por presunto blanqueo de capitales, así mismo, el procurador general de la Nación, Luis Gómez, reveló que todos han sido notificados, hasta los que se encuentran en otros países.

Durante este primer día, varios de los llamados, entre ellos el expresidente Ricardo Martinelli, el exministro del Mop, José Suárez, Ricardo Francolini, José Arias, Carlos Ernesto Dubois, entre otros ex funcionarios de gobiernos pasados se declararon no responsables de los cargos que se les formularon, algunos se conectaron a la audiencia vía online.

La fiscal Ruth Morcillo informó que la tarde del pasado jueves una de las partes presentó una solicitud al Tribunal de Validación de Acuerdo de Pena para que se haga una audiencia “en reserva”. Ante esto, la jueza Baloísa Marquínez solicitó abandonar la sala momentáneamente mientras se realizó la Audiencia de Validación de Acuerdo de Pena, y posteriormente continuar la audiencia con el resto de las partes.

El expediente consta de 2,973 tomos, cifra que podría incrementarse con los descargos de las defensas, y se apoya en 146 asistencias judiciales internacionales. El proceso vincula a 32 imputados por presunto blanqueo de capitales, destacando la presencia de dos expresidentes, seis exministros, dos hijos de un exmandatario, así como diversos empresarios y particulares.

Con cerca de un millón de fojas, el proceso por el caso Odebrecht, que examina la corrupción y el financiamiento de la campaña Martinelli-Varela, entra en su fase de juicio tras años de dilación.

Tras la finalización de la pregunta de rigor de la jueza Marquínez, en donde cada uno de los involucrados se declararon inocentes, a las 12:30 m., se dio un receso para el almuerzo y a las 2:00 p.m., se retomará y se procederá con la lectura del auto de llamamiento a juicio.

La jueza Marquínez también reveló que se va a sesionar desde hoy lunes 12 de enero hasta el jueves 15 de enero, y que los recesos del mediodía serán desde las 12:00 m., hasta las 2:00 p.m., y que la jornada de la tarde será hasta las 6:00 p.m.

Habrá un receso el viernes 16 y continuarán el lunes 19 de enero.