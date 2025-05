‘Soy yo mi más grande rival a vencer’

Con la confianza al tope, el atleta panameño Anel Acosta (AA) participará en la prueba de Duatlón en los Juegos Mundiales de Cheng Du, China, que se llevarán a cabo del 7 al 17 de agosto de 2025.

“Creo en mí y creo que podemos sacar estos juegos adelante, siempre dejando la bandera de Panamá en lo más alto”, señaló el deportista, quien conversó con Metro Libre (ML) sobre éste y otros retos en su camino.

ML: ¿Qué expectativas tienes con los Juegos Mundiales 2025?

AA: “Hasta ahora, es mi objetivo más ambicioso deportivamente hablando. Me siento feliz que he hecho todo lo posible para poder llegar a estos juegos, pese a que ninguna institución encargada del deporte en Panamá me ha apoyado para participar en este periodo clasificación. Mi federación ha tratado de poder cumplir con lo máximo que ellos pueden, pero al no tener recursos, casi todo recae sobre mi”.

ML: ¿Cómo te estás preparando para estos juegos? AA: “Enfrentarme con los mejores del mundo será desafiante, pero estoy seguro que es el camino a la excelencia. Estoy en Barcelona, España, tratando adquirir la mayor cantidad de entrenamientos posibles. Participaré en varios eventos, que serán fogueos fundamentales para saber dónde estamos y cómo poder atacar la prueba de los juegos mundiales”.

ML: ¿Qué significan tus últimos logros deportivos? AA: “Poder posicionarme entre los mejores triatletas en Panamá no tiene precio. Creo que estamos en un momento cumbre e importante dónde se está viviendo un relevo generacional entre los triatletas élites adultos y los atletas juveniles y Sub-23. Es un fundamental poder recibir la confianza y el apoyo para poder hacer las cosas bien”.

ML: ¿Cómo te gustaría que te recordaran en tu faceta de atleta? AA: “Busco dejar un legado detrás de mí que nos enseñe que con esfuerzo y disciplina se pueden alcanzar grandes cosas. Que no importa de dónde vengas, lo realmente importante es hacia dónde vamos”.