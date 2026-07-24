"Soy un piloto mucho más completo", afirma Oliver Bearman

El piloto británico de Fórmula 1 Oliver Bearman, de la escudería Haas, declaró a la AFP estar satisfecho con sus primeros 18 meses prometedores en la categoría reina del automovilismo.

El inglés de 21 años, uno de los pilotos más prometedores de su generación, todavía no tiene contrato para 2027 pero dice no "estar preocupado".

PREGUNTA: ¿Qué balance hace de su primera mitad de temporada?

RESPUESTA: "Estoy contento. Empezamos increíblemente bien. En cuanto a rendimiento personal siento que estoy en una muy buena dinámica. Estoy muy contento con lo que hago. Pero nos falta rendimiento, lo que no nos permitesumar puntos. Hace un año teníamos un coche que podía sumar puntos y a veces yo los desaprovechaba por cometer errores. Ahora tengo la sensación de que rindo bien pero que el coche no es suficientemente bueno para ir a por los puntos".

P: ¿Cómo valora sus primeros 18 meses en F1?

R: "Estoy realmente contento porque veo una buena progresión. Soy un piloto mucho más completo, ¡he aprendido tanto! Entiendo cómo obtener el máximo del equipo y de mí mismo. Disfruto mucho, tengo la impresión que en los últimos cinco o seis Grandes Premios estoy pilotando a un nivel alto, incluso si los resultados no lo muestran. He progresado en regularidad, en saber cuando es el momento adecuado para darlo todo o cuando es mejor contenerse un poco y también en qué dirección tomar con la configuración".

P: ¿Cómo ve su futuro inmediato? ¿Cree que seguirá en F1 en 2027?

R: "No tengo contrato para el año que viene. Es difícil porque no es agradable no saber lo que te depara el futuro, pero tengo la sensación de rendir a buen nivel y de merecer un hueco en F1. No estoy preocupado. Disfruto realmente mucho en este recorrido con Haas y tengo la sensación de aprender mucho y de progresar también. No podría imaginar un mejor equipo en el que pasar estos primeros años tan importantes para el desarrollo de un piloto".

P: La incertidumbre sobre la próxima temporada ¿añade presión?

R: "No. No siento tanta presión como el año pasado. Ahora mismo estoy satisfecho con mi rendimiento y eso me da confianza. No me preocupo por factores externos, no es mi rol. Trato de concentrarme en pilotar el coche de la forma más rápida posible y si lo consigo, todo irá bien".

P: ¿Qué tal es la colaboración con su compañero Esteban Ocon?

R: "Es muy agradable trabajar con Esteban, que lleva en F1 diez años. Es un piloto muy talentoso, ha ganado una carrera, ha subido a muchos podios y ha cosechado buenos resultados. He aprendido mucho de él. Compartimos nuestros datos, somos muy abiertos y transparentes como compañeros, en sintonía con el ambiente del equipo: trabajamos juntos hacia un mismo objetivo. Me gusta mucho la relación que tengo con Esteban".

P: ¿Cree tener el talento para llegar a ser campeón del mundo?

R: "Sé que tengo lo que hay que tener para convertirme en campeón del mundo pero hay muchos factores externos que no están en mis manos. Muchos pilotos merecían ser campeones del mundo y nunca lo fueron. Pero tengo confianza en mí, lo que es indispensable porque si no te consideras el mejor, es inútil venir a la pista. La primera etapa es tener ese nivel de confianza y la segunda es trabajar lo más duro posible para asegurar que maximizas tus opciones para lograrlo un día. Tengo una larga carrera por delante de mí, tan solo tengo 21 años así que no tengo prisa por estar en una gran escudería. No tengo la impresión de estar perdiendo el tiempo por pelear en el pelotón con Haas, todo lo contrario".