"Soy inocente", declaró ante el tribunal el médico de Maradona imputado por su muerte

"Soy inocente", clamó el neurocirujano que atendía a Diego Maradona cuando falleció en 2020, en su declaración este jueves en el nuevo juicio en Argentina por la muerte del ídolo, en el cual está imputado junto a otros seis profesionales de la salud.

Se trata de la primera declaratoria en este segundo juicio por la muerte de Maradona, luego de que el primero fuera anulado el año pasado en medio de un escándalo por la participación de una jueza en un documental clandestino sobre el proceso.

"Quiero decir que soy inocente y que lamento mucho su muerte", dijo Leopoldo Luque, que encabezaba el equipo médico del astro mientras se reponía bajo internación domiciliaria de una cirugía de la cabeza cuando falleció a causa de una crisis cardiorrespiratoria y un edema pulmonar.

Luque, al igual que los otros imputados, está acusado de homicidio con dolo eventual, figura que implica que eran conscientes de que sus acciones podían ocasionar la muerte. El delito prevé penas de hasta 25 años de prisión. Todos claman inocencia y limitan su responsabilidad al rol que cumplían dentro del equipo de salud.

"Yo lo quería mucho, lo amaba, era mi ídolo y mi amigo", dijo Luque, con la voz entrecortada por la emoción, durante su segunda exposición del día, que solicitó luego de que la querella reprodujera una serie de mensajes de texto y de audios entre él y un asistente de Maradona previos a la muerte del ídolo.

El neurocirujano de 44 años dijo que conocía a Maradona desde 2016 y afirmó que nunca cumplió un rol de médico clínico, para lo cual habían buscado a otra persona durante la internación domiciliaria. Luque dijo que solía visitar al ídolo "en calidad, muchas veces, de alguien que lo quiere y se preocupa por él".

A media tarde finalizó la audiencia, que estuvo cargada de discusiones y llamadas de atención por parte del tribunal a las partes a las que acusó de entorpecer el debate con gritos y reclamos: "Es imposible pararlos como nenes todo el tiempo, no se puede trabajar así", dijo el juez que preside el tribunal, Alberto Gaig.

- "Reaniman un cadáver" -

Luque solicitó declarar en forma sorpresiva, un derecho que tienen todos los imputados en este nuevo juicio que comenzó el martes en un tribunal en San Isidro, en la periferia norte de Buenos Aires.

Su petición motivó que se posponga la declaración de los testigos que estaban programados, entre ellos la hija de Maradona, Gianinna, por decisión de la fiscalía y las querellas.

El médico rechazó que el crack haya sufrido 12 horas de agonía antes de su muerte el 25 de noviembre de 2020, como sugirieron estudios forenses.

"Estoy completamente seguro de que eso no sucedió", dijo Luque, que cuestionó otros aspectos de la autopsia, como el que se refiere al elevado peso del corazón de Maradona, algo que, sostuvo, es habitual en exatletas.

También cuestionó el informe en el punto que se refiere a que Maradona presentaba un edema agudo de pulmón.

"Al paciente lo reaniman, paran un segundo la reanimación porque sabían que había fallecido y lo vuelven a reanimar por pedido de la familia. Reaniman un cadáver. ¿Quién sabe lo que genera esto en un cadáver?", sostuvo.

Luque dijo además que las hijas "no querían internarlo contra su voluntad" y que entonces "la única opción viable era la internación domiciliaria".

El abogado de Luque, Francisco Oneto, adelantó a medios, incluida la AFP, que Luque "va a declarar las veces que sean necesarias" durante el juicio, un cambio de estrategia respecto al proceso anterior, en el que nunca había pedido la palabra.

- Audios "repulsivos" -

Entre las declaratorias de Luque, la querella expuso ante el tribunal una serie de audios de mensajes de whatsapp en los que el médico se expresa de manera despectiva hacia dos de las hijas de Maradona.

En otro de los audios, un masajista advierte a Luque que Maradona "estaba muy hinchado" en sus últimos días de vida.

"Los audios son repulsivos", dijo luego a la prensa el abogado de Gianinna Maradona y su hermana Dalma, Fernando Burlando, que sostuvo que Luque "quiso explicar lo inexplicable".

Burlando rechazó los cuestionamientos del imputado al informe forense y señaló que de las pericias participaron "21 profesionales que tienen una opinión diametralmente opuesta a la expuesta hoy por Luque".

El juicio, que tiene audiencias a razón de dos veces por semana, continuará el martes y puede extenderse al menos por tres meses.