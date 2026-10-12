“Soy exigente conmigo misma”

Keila Carolina Navarro Aragort escribió uno de los capítulos más importantes de su carrera deportiva al coronarse campeona indiscutible (Overall) de la categoría Wellness en el NPC Panama Fall Classic 2026, celebrado en Ciudad de Panamá, el pasado el 4 de octubre.

Este triunfo le otorgó el billete directo para representar a Panamá en el NPC Worldwide Gomeisa Ultimate Battle, del 13 al 15 de noviembre en Bogotá, Colombia. “Ganamos. Pero esta victoria empezó mucho antes de pisar esa tarima.

Son años de preparación, de altos y bajos, de días increíbles y otros en los que tocó respirar profundo, confiar y seguir. Han sido años de disciplina, sacrificio, aprendizaje y, sobre todo, de no parar”, señaló la culturista.

“Cada reto me ha llevado a conocerme más, a confiar en el proceso y a entender que los resultados llegan cuando somos constantes y no dejamos de trabajar por nuestros objetivos. He encontrado una disciplina que exige compromiso, paciencia y mucha fortaleza mental”, indicó la entrenadora personal, emprendedora y con un servicio de coaching 1:1.

“Me dedico al culturismo desde hace unos 3 años. Mi acercamiento inició como parte de mi pasión por el entrenamiento y el desarrollo físico, pero con el tiempo fui tomando cada vez más en serio esta disciplina”, dijo la venezolana residente en Panamá.

“Decidí incursionar a nivel competitivo porque quería llevarme a mí misma a otro nivel y comprobar hasta dónde podía llegar con disciplina, preparación y constancia. Competir también me permitió entender que no se trata únicamente de subir a una tarima, sino de todo lo que uno construye durante los meses de preparación”, recalcó la atleta, que está casada y tiene una hija de 7 años.