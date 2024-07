Sorpresa en el tenis de mesa olímpico: eliminado el número 1 Wang Chuqin en 3ª ronda

El jugador N.1 del tenis de mesa, el chino Wang Chuqin, cayó eliminado el miércoles en el torneo individual de los Juegos Olímpicos-2024 contra el sueco Truls Moregard (N.26) por 4-2, en dieciseisavos de final.

El sueco de 22 años, cayó al suelo sin creerse su gesta, antes de dar una vuelta para agradecer el apoyo del público. Esta derrota pone final a dos días peculiares para el número 1 del mundo chino, de 24 años.

El martes, Wang había ganado el oro en el torneo de dobles mixto, pero su euforia pasó a enfado después de que un fotógrafo doblase su raqueta accidentalmente.

Junto a su compañera Sun Yingsha derrotaron a la pareja norcoreana en la final el martes, pero Wang reconoció haber "perdido un poco el control de mis emociones" luego de que su pala quedase deteriorada.

El incidente ocurrió cuando Wang puso su raqueta de lado un momento para levantar la bandera de China como celebración, según informaron periodistas presentes en la sala.

"No podía entender por qué los fotógrafos harían eso", dijo después. "Supongo que no quería hacerlo. No puedo hacer nada ahora, ya ha ocurrido".

"Creo que seré capaz de jugar bien con mi raqueta de repuesto", añadió.

A Wang le queda todavía el torneo de dobles masculino para resarcirse de su pronta salida en el torneo individual.

China es la superpotencia del tenis de mesa, y llegó a París habiendo ganado 32 de las 37 medallas de oro posibles desde que este deporte entró en los Juegos Olímpicos.