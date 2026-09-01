Sólo Real Madrid y Barça aguantan el poder económico de la Premier League y PSG hace caja

Un verano más, la Premier League ha sido la protagonista del mercato europeo y nueve de las diez mayores operaciones las han realizado clubes ingleses, con sólo Real Madrid y Barcelona haciendo frente a ese poderío, mientras que el actual campeón de Europa, el PSG, se ha dedicado a hacer caja tras años de dispendio.

Las últimas horas del mercado, este martes, no hicieron más que confirmar la hegemonía inglesa, especialmente con el cierre del pase del mediocampista argentino Enzo Fernández del Chelsea al Manchester City por una cantidad estimada por la prensa en 125 millones de libras (145 millones de euros o 167 millones de dólares).

De confirmarse esa cantidad, se iguala el récord de una transferencia en la Premier League, que había fijado el año pasado el sueco Alexander Isak al pasar del Newcastle al Liverpool.

Enzo Fernández se convierte además en el fichaje más caro de este mercado, superando a Morgan Rogers, por el que el Chelsea pagó al Aston Villa 159 millones de dólares.

- Más de 4.000 millones de dólares de gasto -

El campeón del mundo argentino llega a un City que de la mano de Enzo Maresca trata de reconstruirse tras la salida de buena parte de sus centrocampistas (Rodri, Bernardo Silva, Nico González y Tijjanni Reijnders).

Junto a Enzo, al que ya dirigió en el Chelsea, Maresca cuenta con refuerzos como Anderson Elliot (comprado al Forest por 155 millones de dólares) y el joven marroquí Bouaddi Ayyoub, una de las sensaciones del Mundial, por el que los Citizens han pagado 110 millones de dólares al Lille.

Tras una temporada decepcionante, el Chelsea ha sido uno de los equipos ingleses que más se ha reforzado, con una decena de caras nuevas entre las que destacan, además de Rogers, el central francés Maxence Lacroix y los argentinos Valentín Barco y Emiliano Martínez, al que el nuevo entrenador de los Blues, Xabi Alonso, ya ha convertido en el titular en la portería.

Caso parecido al del Chelsea es el de otro equipo londinense: Tottenham. Tras coquetear con el descenso el pasado año, los Spurs han tirado la casa por la ventana y han protagonizado tres de los 10 fichajes más caros del verano.

Son los del italiano Sandro Tonali (125 millones de dólares), el portugués Mateus Fernandes (115) y el brasileño Savinho (102).

El vigente campeón de la Premier League, Arsenal, no ha estado tan activo en este mercato (la gran operación fue la compra del brasileño Bruno Guimaraes al Newcastle (102 millones).

- Julián Álvarez no se mueve -

El argentino Julián Álvarez ha protagonizado uno de los culebrones del verano europeo.

El Real Madrid anunció que el Atlético había rechazado una oferta de 150 millones de euros por el delantero argentino, quien en pleno Mundial manifestó su deseo de dejar el club colchonero.

El Barcelona también trató de fichar al argentino, pero el Atleti dejó claro que no iba a vender a Julián a ninguno de sus dos grandes rivales y el argentino seguirá a las órdenes de Diego Simeone.

Sólo Real Madrid y Barcelona parecen poder hacer frente al poderío de la Premier.

Así, los blancos pagarán al Leipzig unos 160 millones de dólares (si se incluyen las variables) por el joven delantero marfileño de 19 años Yan Diomandé.

Esta es la única operación de las doce más caras del verano en la que no interviene ningún equipo inglés.

El Barça, por su parte, acordó con el Newcastle el fichaje del internacional Anthony Gordon por 93 millones de dólares, en la que es la undécima operación de más cuantía de este mercado.

Buena parte de los fichajes de LaLiga, al menos los más costosos, los han concentrado los tres grandes (Real Madrid, Atlético y Barcelona) y el resto, tal como ha pasado los últimos años, apenas han podido invertir al estar sometidos a un férreo control financiero.

- El PSG ingresa 450 millones -

Tras la Premier League (que se ha gastado más de 4.000 millones de dólares), el otro gran campeonato europeo que ha superado los 1.000 millones de dólares de gasto ha sido la Serie A, propulsada por la inversión de los grandes (Inter, Milan, Juventus, Nápoles y Roma).

El fichaje más destacado ha sido el del portugués Gonçalo Ramos, por el que el AC Milan pagó más de 80 millones de dólares al Paris Saint-Germain, quien ha protagonizado un mercato completamente diferente al de la última década.

Lejos de los costosos fichajes de los últimos años, el campeón de Europa en las últimas dos temporadas ha sido este verano uno de los que más ha ingresado en el continente.

De los más de 450 millones de dólares que los parisinos recibieron por las ventas de Bradley Barcola, Gonçalo Ramos, Ibrahim Mbaye, Lee Kang-in y Randal Kolo Muani, han gastado apenas 140 en fichar a Ferran Torres, Akliouche Maghnes, Mika Godts y Lucas Digne.

Al igual que en Francia, donde el PSG casi monopoliza el mercato, en Alemania los principales fichajes los ha llevado a cabo el Bayern Munich, reforzado con Ismael Sibari y Nathaniel Brown por una inversión global de unos 115 millones de dólares.

Los campeonatos alemán y francés, habitualmente vendedores, serán de nuevo los únicos que cierren el mercato con superávit, al superar los ingresos a los gastos.