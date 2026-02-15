Sol Papa Carlos, mejor dividendo de la jornada dominical

La jornada de este domingo de carnaval en el Hipódromo Presidente Remón estuvo muy activa y con buenos dividendos.

En la primera carrera Silver Wood perteneciente al Stud FDM con el jinete Humberto Haldar venció por una cabeza a Sol Paso la Reina. Silver Wood devolvió $4.40 a la primera posición.

En tanto en la segunda, Giant Queen con Yonis Lasso le dio un nuevo triunfo al Chestnut Hill Stable a franco galope devolviendo $2.80 a ganador.

Mientras en la tercera, Tamara la Bella la pupila del Stud El Trámite demostró superioridad visitando el círculo de ganadores por segunda ocasión en cuatro salidas a la pista.

Tamara la Bella fue llevada a la victoria por Yonis Lasso y el entreno de Carlos Perea pagando $4.40.

Y bajando la tarde dominical, Yonis Lasso continuaba con su racha ganadora llevando a la victoria a Come Candela potro de tres años bajo los colores de Ruben Orillac, $3.20 a ganador.

Por otro lado, Magic Angel y Nelson Pitti capturaron la quinta dominical, $2.80 fue el dividendo del favorito de la carrera y triunfo para el Stud Ricardito. Magic Angel entrenado por Eduardo Prado Vega.

En la penúltima dominical, del fondo del paquete, Sol Abuelo Carlos del Stud Kung Hey con Ariosto Delgado, pasó de largo para despachar a este lote de potro de 3 años ganadores de una carrera.

El entrenado por Eligio Ocaña fue el mayor dividendo de la tarde $20.00 por boleto.

Cerrando la jornada hípica, Don Augusto entrenado por Justo Valencia para Stud Rod-Ar con Emanuel Haldar sorprendió a los hípicos devolviendo $10 a la primera posición.

El resultado del 5 y 6 fue el siguiente: Ganadores de 6: $190.52 Ganadores de 5: $4.72 Acumulado $7,121.59