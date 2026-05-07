Smart Eros va por su segundo clásico del año

Este fin de semana se corre la versión 8 del Clásico Marco Justine Fernández grado 3 en donde ocho ejemplares nacionales van en busca de esta copa en distancia de 1,400 metros, en la óvalo del Hipódromo Presidente Remón, en Juan Díaz, Ciudad de Panamá.

Para esta competencia van en su segundo intento de conquistar la victoria Cyrano, El Experto y Black Rock, que llegaron segundo, tercero y quinto respectivamente en el 2025 detrás del nativo retirado El Rojo.

En esta ocasión se le suma, Sol Catire Bello, Rise Up, Shine the Light, Dandy del Peligro ganador de la Copa Velocidad del Caribe y Smart Eros, caballo ganador del Clásico Heraclio Barletta Bustamante 2026 que irá en busca de su segundo clásico de la temporada. Será una competencia en la jornada dominical en la octava carrera de la programación donde estos nativos buscarán en su momento participar del clásico Raúl Espinosa “Copa de Oro” clasificatorio para la Copa Confraternidad del Caribe.

Por otro lado, recordemos que la jornada hípica de esta semana consta de dos días de carreras, sábado y domingo. Es importante saber que para la jornada sabatina hay un acumulado del 5 y 6 de $49,375.18.

Para este fin de semana se espera el regreso a la pista del importado Bravo Ignacio quien hace dos años fue retirado para la reproducción. El ejemplar argentino se enfrentará a un lote de la novena serie en distancia de 1,200 metros.