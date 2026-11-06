Sinner sustituye a Cahill por Norman en su equipo técnico

El número 2 del tenis mundial Jannik Sinner cambiará a uno de sus entrenadores y pondrá fin a su colaboración con Darren Cahill, que será reemplazado por el extenista sueco Magnus Norman, según anunció el jugador italiano en un comunicado este viernes.

El entrenador australiano, junto con Simone Vagnozzi, había guiado a Sinner hasta el número uno del ranking mundial desde 2022, posición que recientemente perdió debido a una lesión en la rodilla derecha.

"Darren desempeñó un papel fundamental en mi trayectoria", señaló Sinner. "Con Simone y todo el equipo, logramos lo que soñaba desde niño".

"Ganar cinco títulos de Grand Slam y alcanzar el número uno del ranking mundial juntos son éxitos que siempre atesoraré, pero lo que importa al mismo nivel es la relación que construimos a lo largo del tiempo", continuó.

"Y aunque nuestra colaboración llegue a su fin, nuestra amistad perdurará", concluyó Sinner.

Norman, ex número 2 del mundo, entrenó a su compatriota Robin Soderling y trabajó durante muchos años con el ganador de tres Grand Slams Stan Wawrinka, recientemente retirado.

El sueco de 50 años asumirá el cargo de entrenador de Sinner a partir de principios de diciembre, continuando junto a Simone Vagnozzi.