Sinner, favorito tras baja de Alcaraz en un Wimbledon con Serena como protagonista

El italiano Jannik Sinner parte como favorito en Wimbledon, que comienza el lunes en Londres, tras la baja por lesión del español Carlos Alcaraz, en un torneo que contará con el regreso en individuales al tenis de la legendaria jugadora estadounidense Serena Williams.

La mayor duda que presenta la participación de Sinner es su estado físico, tras su desfallecimiento y eliminación en segunda ronda de Roland Garros, cuando Londres registra un récord de calor para un mes de junio.

Con temperaturas que rondan estos días los 37 grados centígrados en la capital británica, todo parece complicarse para el italiano de 24 años.

Sinner sufrió una inesperada eliminación en Roland Garros cuando dominaba por dos sets a cero al argentino Juan Manuel Cerúndolo, que se acabaría imponiendo en cinco mangas.

"Hemos hecho algunos cambios. Siempre he creído en los pequeños detalles y ajustes", afirmó Sinner, vigente campeón de Wimbledon, que debutará el lunes frente al serbio Miomir Kecmanovic (número 51 del mundo).

Sinner buscará su segundo título en Wimbledon, tras conquistar el torneo londinense el año pasado, después de derrotar al español Carlos Alcaraz en la final.

- Alcaraz, lesionado -

Alcaraz renunció a la temporada de hierba debido a una lesión en la muñeca y era la principal amenaza para Sinner, después de que el español llegara a la final de Wimbledon en las tres últimas ediciones, ganando las dos primeras (2023 y 2024) y perdiendo la última.

De este modo, el italiano buscará en Londres su quinto título de Grand Slam, tras imponerse, además de Wimbledon el año pasado, dos veces en el Abierto de Australia (2024 y 2025) y una en el US Open (2024).

La principal baza latinoamericana en Wimbledon será el argentino Francisco Cerúndolo, que viene de una buena temporada en hierba, tras ganar la semana pasada el torneo londinense de Queen's.

El argentino de 27 años, vigesimoprimero del ránking ATP, iniciará su participación contra el español Jaume Munar, de 29, que ocupa el puesto 45 de la clasificación.

Otra de las atracciones del cuadro masculino será el serbio Novak Djokovic, que a sus 39 años busca su vigesimoquinto título de Grand Slam.

Djokovic, siete veces campeón de Wimbledon, aseguró que llega al torneo londinense "mejor preparado" que a Roland Garros, tras caer en tercera ronda en París.

El serbio debutará el lunes frente al chino Wu Yibing (99 del mundo).

- Rybakina, al acecho de Sabalenka -

En la competición femenina donde parten como favoritas la bielorrusa Aryna Sabalenka y la kazaja Elena Rybakina, número uno y dos del ránking, respectivamente, la gran noticia es el regreso al tenis de competición, en individuales, de la legendaria jugadora estadounidense Serena Williams, a sus 44 años.

La antigua número 1 del mundo, cuyo último partido individual se remonta al US Open de 2022, regresó al circuito a comienzos de junio al inscribirse en dobles en Queen's y luego en Berlín.

En Wimbledon, Serena jugará en dos frentes, ya que formará pareja con su hermana, Venus, en el torneo de dobles, formato en el que la mayor de las Williams ya ha jugado algunos torneos esta temporada.

En su vuelta al tenis, Serena ganó su único partido en Queen's, junto a la canadiense Victoria Mboko, antes de retirarse debido a una lesión de su compañera.

La menor de las Williams formó pareja en Berlín con la checa Karolina Muchova, donde cayó en primera ronda.

En la prueba individual de Wimmbledon, Serena jugará el martes contra la australiana Maya Joint (53 del mundo).

La estrella estadounidense conquistó en Wimbledon 7 de sus 23 títulos de Grand Slam.

Pero las favoritas para llevarse el título femenino serán Sabalenka y Rybakina, que podría de paso destronar a la bielorrusa en el número 1 del ranking WTA.

Sabalenka, de 28 años. nunca ha alcanzado la final en Wimbledon, mientras que la kazaja, de 27, se proclamó campeona en 2022.