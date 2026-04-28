Sinner derrota a Norrie y se mete en cuartos del Masters 1000 de Madrid

El N.1 del mundo, Jannik Sinner, derrotó al británico Cameron Norrie (23º) 6-2, 7-5 para clasificar este martes a cuartos de final del Masters 1000 de Madrid.

En cuartos, Sinner se medirá con el ganador del duelo entre el checo Vit Kopriva (66º) y el joven y prometedor español Rafael Jódar (42º).

El italiano, que había cedido un set en segunda ronda ante el francés Benjamin Bonzi, dominó ampliamente la primera manga ante Norrie, pero tuvo alguna dificultad más en la segunda, aunque terminó imponiéndose en 1 hora y 26 minutos.

Sinner compite en Madrid por cuarta vez en su carrera y aspira a alcanzar las semifinales por primera vez en la capital española.

Tras el partido, el espigado tenista de San Candido sugirió a los organizadores del torneo que se replanteen la programación de partidos para evitar que se siga jugando de madrugada, como tuvo que hacer Rafael Jódar en la tercera ronda del domingo.

Sinner explicó que lo habían programado en el primer turno este martes en la pista Manolo Santana para que Jódar, su posible siguiente rival, pudiera jugar por la tarde y así dar tiempo al español para que se recuperase de su victoria en tres sets sobre el brasileño Joao Fonseca en un partido que terminó a la 1:00 de la madrugada del lunes.

"No recuerdo la última vez que jugué a las 11. Pero para mí no importa la hora. Intento hacerlo lo mejor posible. Estaba la duda de si iba a ser yo o Jódar quien jugara a las 16h00. Pero creo que es justo que él juegue a las cuatro, porque terminó muy, muy tarde", explicó Sinner.

"Pero al mismo tiempo, siento que tenemos que hacer algunos ajustes en la programación del día. Dos partidos que empiezan a partir de las 8 de la tarde es muy tarde", puntualizó.