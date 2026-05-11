Sinner barre a Popyrin y enfila los octavos del Masters de Roma

El número uno del mundo, Jannik Sinner, se clasificó sin problemas este lunes para los octavos de final del Masters 1000 de Roma, al barrer al australiano Alexei Popyrin (60º) por 6-2 y 6-0 en algo más de una hora.

El gran favorito al título encadenó su 25ª victoria consecutiva, la 30ª seguida en Masters 1000, y firmó la segunda racha más larga de triunfos en esta categoría de torneos, los más importantes después de los Grand Slam.

En la próxima ronda, el italiano de 24 años se enfrentará a una de las sensaciones del torneo, su compatriota Andrea Pellegrino, número 155 del mundo y procedente de la fase previa, que derrotó antes al estadounidense Frances Tiafoe (22º) por 7-6 (10/8) y 6-1.

Sinner es el vencedor de los cinco últimos Masters 1000 del calendario: París en 2025 e Indian Wells, Miami, Madrid y Montecarlo este año.

El jugador nacido en el Alto Adigio, región germanoparlante del noreste de Italia, puede convertirse en el primer italiano en imponerse en el Foro Itálico, en el cuadro masculino, desde Adriano Panatta en 1976.

También puede transformarse en el segundo jugador en la historia del circuito ATP en ganar los nueve Masters 1000 del calendario, después del serbio Novak Djokovic.