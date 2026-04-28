Sinner avanza sin apuros en Madrid y se cita con Jódar en cuartos

El número uno del mundo, Jannik Sinner, continuó este martes a buen ritmo en el Masters 1000 de Madrid, donde ya está en cuartos de final, ronda en la que se medirá a la joven sensación española Rafa Jódar.

Sinner venció esta vez al británico Cameron Norrie por 6-2 y 7-5 en la Caja Mágica madrileña, apuntándose su 25ª victoria consecutiva en un partido de Masters 1000.

El tenista italiano no tuvo problemas en el primer set, pero se encontró con algo más de resistencia de su rival en el segundo.

Norrie, que llegó a esta ronda tras eliminar al argentino Thiago Agustín Tirante, no pudo completar la remontada y se queda fuera del torneo madrileño.

Sinner se apuntó su vigésima victoria del año en 1 hora y 26 minutos en el primer partido del día, en un horario inhabitual para el italiano, más acostumbrado a la tarde.

"No sabía si era (Rafael) Jódar o yo el que jugaría a las 16h00 (14h00 GMT), pero me parece lógico que sea él porque acabó muy tarde" el lunes, explicó Sinner.

Jódar finalizó más allá de 1h00 del martes (11h00 GMT del lunes) su partido de tercera ronda contra el brasileño Joao Fonseca.

- Jódar sigue soñando -

El español será el rival del italiano en cuartos, tras ganar al checo Vit Kopriva por 7-5 y 6-0 en una hora y 18 minutos.

"Estoy supercontento con mi nivel de hoy y en el torneo. Siempre es especial jugar en casa frente a mucha gente que viene a apoyarme", dijo Jódar, de 19 años, tras el partido.

El joven ganador del ATP 250 de Marrakech y semifinalista en Barcelona se ha convertido en el ídolo local ante la ausencia de Carlos Alcaraz por lesión.

"Si estoy con una mentalidad buena y jugando un buen tenis durante todo el partido, pues a lo mejor se plantean esas opciones de que vaya bien el partido y, al final, me lo puedo llevar", dijo Jódar respecto a su previsto choque con Sinner.

El vigente campeón del torneo madrileño Casper Ruud sufrió para alargar la defensa de su título en Madrid remontando al griego Stefanos Tsitsipas 6-7 (4/7), 7-6 (7/2), 7-6 (7/3).

Intratables con el saque, el partido se decidió en detalles en los desempates.

En el tercer y definitivo set, Ruud remontó cuando estaba a punto de sucumbir con 5-3 y 15-40 en contra.

Levantó las dos pelotas de partido de Tsitsipas para mantener su saque y romper el de su rival en el siguiente poniendo la igualada 5-5.

La manga fue otra vez al desempate, donde el noruego se mostró más firme.

- Argentina se queda sin representantes -

Ruud se enfrentará en la siguiente ronda con el belga Alexander Blockx, que sorprendió y eliminó este martes a Francisco Cerúndolo por 7-6 (10-8) y 6-2.

Los dos tenistas se aferraron a su saque en la primera manga, que acabó en un largo desempate que se llevó el belga número 69 del mundo.

La segunda manga arrancó mal para Cerúndolo, número 20 del mundo, que perdió su servicio dejando al belga escaparse 2-0.

En el tercer juego, el tenista argentino desperdició cinco oportunidades de rotura para volver a meterse en la carrera, pero con un 3-0 en el marcador, la ventaja ya fue imposible de cerrar.

La derrota de Cerúndolo deja a Argentina sin representantes en la Caja Mágica, después de que por la mañana, Tomás Martín Etcheverry, cayera frente al francés Arthur Fils por 6-3 y 6-4.

El tenista galo se medirá por una plaza en semifinales al checo Jiri Lehecka.

En el cuadro femenino, la rusa Mirra Andreeva se metió en semifinales del torneo madrileño tras ganar a la canadiense Leylah Fernandez por 7-6 6-3.

Andreeva se enfrentará por una plaza en la final a la ganadora del enfrentamiento entre la bielorrusa Aryna Sabalenka, número uno del mundo, y la estadounidense Hailey Baptiste.