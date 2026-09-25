Sindicato de jugadores de la NFL se preocupa por estado del césped del Maracaná

El sindicato de jugadores de la NFL declaró este viernes preocupación por el mal estado del césped del estadio Maracaná, en Rio de Janeiro, donde los Baltimore Ravens y los Dallas Cowboys se enfrentarán el domingo.

Brasil recibirá por tercer año consecutivo un juego de temporada regular de la NFL, en el marco de la estrategia de expansión internacional de la liga estadounidense de football americano.

Será el primero en Rio después de que Sao Paulo albergara los compromisos anteriores, pero el campo del icónico Maracaná ha sido blanco de críticas en los días previos, afectado por fuertes lluvias.

Las condiciones del gramado "más que un problema de jugabilidad y rendimiento" son "un riesgo importante de lesiones", dijo el director ejecutivo de la Asociación de Jugadores de la NFL (NFLPA), JC Tretter.

En un comunicado, Tretter informó que expertos de la NFLPA y de la propia liga determinaron que el campo requería una "sutura de refuerzo", procedimiento en el que se usan fibras sintéticas en el mantenimiento de césped natural. Ello mejora la tracción y la estabilidad de los jugadores.

"Nuestros expertos seguirán atentos", expresó Tretter.

Consideró que los problemas con el gramado podrían restar valor al espectáculo del domingo y cuestionó si deberían celebrarse encuentros internacionales sin condiciones adecuadas.

"Nuestros jugadores son excepcionales en lo que hacen y confío en que ofrecerán un gran juego en Rio esta semana... Los jugadores pueden superar muchos obstáculos, pero no deberían lidiar también con el estado del campo", dijo Tretter.

"La NFL ha dejado claro que quiere seguir expandiendo el deporte a nivel internacional. Sin embargo, el crecimiento por sí solo no puede ser el objetivo. La meta debe ser crecer manteniendo los estándares que nuestros jugadores merecen", agregó.

Ravens y Cowboys cumplieron la tarde del viernes sus primeras sesiones de prácticas en Rio, en las instalaciones de los clubes del fútbol local Botafogo y Flamengo, respectivamente.

Miembros de ambos equipos han restado importancia a la controversia alrededor del Maracaná.

"La NFL hace un gran trabajo enviando a sus especialistas a inspeccionar los campos. No puedo preocuparme por eso", dijo a principios de esta semana el quarterback de los Ravens, Lamar Jackson.

"Hemos jugado en campos en mal estado muchas veces, así que no le doy más vueltas al asunto", añadió Jackson, dos veces Jugador Más Valioso (MVP).

"No tengo ninguna preocupación", dijo por su parte el entrenador de los Cowboys, Brian Schottenheimer. "Confío" en que "tendremos un campo en condiciones adecuadas".