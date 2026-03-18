Sindicato de jugadoras y WNBA logran acuerdo laboral "transformador", según medios de EEUU

La Asociación de Jugadoras de Baloncesto Nacional Femenino (WNBA) y el sindicato de jugadoras de la liga alcanzaron un acuerdo verbal sobre un convenio laboral histórico, informaron este jueves medios estadounidenses, lo que evitaría la posibilidad de una huelga.

ESPN informó que la liga y la WBNA cerraron un nuevo convenio colectivo que contempla un enorme aumento en el tope salarial, así como en los salarios promedio y los mínimos.

El acuerdo pone fin a meses de disputas entre la liga y la WNBPA, que llevaron al sindicato a votar de manera abrumadora a favor de convocar una huelga en caso de ser necesario.

Las jugadoras habían exigido una mayor participación en los ingresos de la liga y mejores beneficios, argumentando que el nuevo convenio debía reflejar el drástico aumento de popularidad que ha experimentado la WNBA tras la irrupción de una nueva generación de estrellas, como Caitlin Clark y Angel Reese.

ESPN informó que, en virtud del nuevo acuerdo, el tope salarial de la liga se disparará de 1,5 millones de dólares en 2025 a 7 millones de dólares.

El límite "supermax" —que es la remuneración máxima que puede percibir una jugadora de élite bajo las normas salariales— aumentará a 1,4 millones de dólares, en comparación con los 249.244 dólares de 2025.

Según el acuerdo, los salarios promedio ascenderán a 600.000 dólares, frente a los 120.000 dólares de 2025.

Y los salarios mínimos superarán los 300.000 dólares, en comparación con los 66.000 dólares del año pasado, informó ESPN.

Si bien el acuerdo aún debe ser ratificado formalmente por el sindicato y por la junta directiva de la WNBA, la comisionada de la liga, Cathy Engelbert, aclamó el convenio como un "paso adelante transformador tanto para las jugadoras como para la liga".

"Ha sido un proceso, pero estamos muy orgullosos de ser pioneros en el deporte femenino; estas jugadoras son extraordinarias y vamos a tener una 30ª temporada increíble, cuyo inicio está previsto para el mes de mayo", exaltó Engelbert.

La directora ejecutiva de la WNBPA, Terri Jackson, dijo que el acuerdo representa un punto de inflexión en el "empoderamiento de las jugadoras".

"Se han sentado a la mesa, han defendido sus intereses con firmeza y han recordado la fuerza de la voz colectiva", añadió.