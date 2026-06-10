Simmons se lleva la cuarta etapa del Tour Aura, Baudin continúa líder

El ciclista estadounidense Quinn Simmons ganó la cuarta etapa del Tour Aura (Tour Auvernia Ródano-Alpes, antes conocido como Dauphiné), este miércoles en Montrond-les-Bains, donde la escapada del día resistió por muy poco el intento del pelotón de neutralizarla.

El corredor del Lidl-Trek, que formaba parte de un grupo de diez corredores que se disputaban la victoria, se impuso al esprint delante del neozelandés Finn Fisher-Black y del francés Matteo Vercher, apenas unos segundos antes de la llegada del pelotón.

El francés Alex Baudin (EF Education) conserva el maillot amarillo de líder de la general, con 12 segundos de ventaja sobre los dos líderes del equipo Ineos, el francés Kevin Vauquelin y el británico Oscar Onley.

El también francés Paul Seixas, que comenzó esta ronda como favorito, sigue duodécimo en la clasificación general, a un minuto de Baudin.