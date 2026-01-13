"Si quisiera ser 'Mou' fracasaría", dice Arbeloa al presentarse con el Real Madrid

En su primera comparecencia ante la prensa, el nuevo técnico del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, que dirigió este martes su primer entrenamiento, aseguró que no tiene miedo al fracaso y rechazó ser como el técnico José Mourinho, pese a confesarse fiel seguidor del entrenador portugués.

"Para mí fue un privilegio ser entrenado por él (Mourinho), una persona que influyó mucho en mí", afirmó Arbeloa en su primera rueda de prensa al frente del club blanco, previa a los octavos de final de la Copa del Rey ante el Albacete, de segunda división.

"Voy a ser Arbeloa, no tengo miedo al fracaso, pero si quisiera ser Mou fracasaría estrepitosamente", prosiguió el nuevo preparador madridista, que sustituyó a Xabi Alonso, cesado el lunes por los malos resultados.

- "Todos parten de cero" -

Mourinho fue técnico del Real Madrid del 2010 al 2013 y protagonizó episodios polémicos que pusieron en contra incluso a una buena parte de la afición merengue.

En referencia a los jugadores, Arbeloa subrayó que "todos parten de cero". "Es un nuevo comienzo para todos, empezando por el partido ante el Albacete. Todos los jugadores están con muchas ganas, me han mostrado esa ilusión", explicó.

Cuestionado sobre la situación del brasileño Vinícius, que expresó sus diferencias con Xabi Alonso, dijo que espera ver a un jugador que disfrute, ría y baile dentro del terreno de juego.

Sobre su relación con Alonso, con quien coincidió como jugador en el Liverpool y el Real Madrid, reveló que han hablado y que le ha deseado lo mejor.

"Tenemos una amistad que está por encima de todas las cosas. Me deseó lo mejor. Le va a ir muy bien y estaremos siempre juntos", recalcó.

Además, dejó claro que no le preocupan los egos del vestuario: "Tenemos una plantilla con grandes futbolistas y son todos muy buenos chicos, no hay nadie más interesado en ganar títulos que los jugadores".

Arbeloa, que llega tras dirigir desde junio al filial en la tercera división, aseguró que permanecerá en el club hasta que el Real Madrid lo quiera. "Esta es mi casa, así lo siento", abundó.

- ADN madridista: ganar -

Álvaro Arbeloa admitió este martes que "es un día especial", un cargo que asume "consciente de la responsabilidad" que supone.

"Para mí es un día especial como lo han sido todos los días que he formado parte del Real Madrid. Tengo 42 años, el sábado haré 43, 20 en esta casa y cada día que pasaba en el mejor club del mundo y de la historia para mí ha sido especial", precisó.

"Hoy es uno de ellos, consciente de la responsabilidad que tengo, de la bonita empresa y tarea que tengo por delante y con muchísima, muchísima ilusión", añadió.

Asimismo, el de Salamanca manifestó que se siente preparado para las críticas y que sabe lo que representa ser entrenador madridista.

"En 123 años de historia del Real Madrid es difícil que le reconozcan alguna vez que ha jugado bien. Sabemos la exigencia. Aquí ha habido entrenadores que han ganado tres Champions y era porque regaban el jardín de su casa", ironizó.

"Se donde estoy, la exigencia desde fuera, pero tengo muy claro lo que es jugar bien y lo que el aficionado quiere en su equipo. Aquí hay una cosa muy importante que es ganar", incidió.

Su debut será el miércoles ante el Albacete, pero se sentará por primera vez en el banquillo del Bernabéu el sábado frente al Levante.

"Este club es ganar, ganar y volver a ganar. Esa exigencia, mostrar el ADN de lo que nos ha llevado hasta aquí, tener ese palmarés y las vitrinas repletas de trofeos, es nuestra guía", concluyó.