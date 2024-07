"Si los árbitros dicen que no es mano, no lo es", zanja Cucurella

El defensa español Marc Cucurella, que tocó el balón con la mano en el área en la semifinal ganada contra Alemania, atajó el domingo en rueda de prensa la polémica sobre el posible penal, ciñéndose al criterio arbitral.

"Cuando me dio en la mano vi que el árbitro rápido dijo que no y eso me dejó tranquilo. Si los expertos arbitrales han dicho que no es mano, pues no es mano y ya está", declaró en rueda de prensa el lateral, de 28 años, sobre la polémica que ha indignado a Alemania.

"Al final (los árbitros) son los que se tienen que mojar y tomar esas decisiones (...). Entiendo que es una acción un poco dudosa, que al final estamos cansados de ver manos, que unas son punibles y otras no, pero creo que si Alemania hubiera ganado, no se estaría hablando de eso", continuó desde el campo base de la selección española, insistiendo que son "cosas que pasan".

Más allá de esa acción de los cuartos de final, Cucurella pone la vista en el futuro inmediato de la selección, que pasa por las semifinales contra Francia, un equipo con mucha rapidez.

"Por mucho que sean rápidos, si nosotros tenemos el balón, que es lo que sabemos, si no los dejamos correr, los podremos contrarrestar muy bien", valoró el jugador del Chelsea.

"Cuando estemos atacando necesitamos tener las vigilancias hechas, es un partido para estar concentrados 90 minutos o lo que dure", añadió.

Con la baja del lateral derecho titular Dani Carvajal para ese partido por expulsión, Cucurella, habló sobre la posibilidad de cambiar de banda, como ha hecho en Inglaterra cuando su club lo ha necesitado.

"Intentaré dar lo mejor de mí, ya sea en la derecha o la izquierda, pero al final es el míster quien decide", añadió.

El que ocupe esa banda derecha, a priori el veterano Jesús Navas, tendrá la responsabilidad añadida de intentar frenar a Kylian Mbappé.

"Creo que se ha demostrado hasta ahora que todos los que estamos aquí somos grandes jugadores (...) al que el toque jugar, dará lo mejor de sí", afirmó.