Shiffrin rompe su maldición olímpica con un oro en el eslalon

La estadounidense Mikaela Shiffrin se colgó la medalla de oro en el eslalon del esquí alpino de los Juegos de Milán-Cortina, poniendo así fin este miércoles a una sequía de ocho años sin subirse a un podio olímpico.

Shiffrin, la gran estrella de su deporte, dominó ya la primera manga en Cortina d'Ampezzo y al término de la segunda mantuvo el primer lugar, mientras que la suiza Camille Rast (a 1 segundo y 5 centésimas) se quedó con la plata y la sueca Anna Swenn Larsson (a 1 segundo y 16 centésimas) con el bronce.

A sus 30 años, Shiffrin suma el tercer título olímpico de su carrera, después del eslalon de 2014 y del gigante de 2018.

Es su cuarta medalla olímpica -fue plata además en la combinada alpina de 2018- y la primera desde hace ocho años.

La considerada como mejor esquiadora de la historia, que ostenta el récord de pruebas ganadas de la Copa del Mundo con 108 y cinco globos de campeona de la temporada del esquí alpino, era la gran favorita de este miércoles, en la despedida del esquí alpino de estos Juegos Olímpicos.

El eslalon es su prueba predilecta, donde ha ganado siete de los ocho que disputó en el actual curso en la Copa del Mundo, pero los Juegos Olímpicos se le atragantaron a menudo a la esquiadora de Colorado.

En Pekín 2022 se fue de vacío, siendo la gran decepción de esa edición, y en Milán-Cortina 2026 su balance no estaba siendo precisamente positivo.

Fue cuarta en la combinada por equipos, desaprovechando rápidamente en su eslalon la buena ventaja que había logrado su compañera Breezy Johnson en el descenso. Y en el eslalon gigante apenas había sido undécima.

Este oro permite al menos al Team USA despedirse con una sonrisa del esquí alpino de estos Juegos Olímpicos, donde en esa misma pista Olimpia delle Tofane Lindsey Vonn sufrió una violenta caída en el descenso del pasado 8 de febrero tras la cual acabó en el hospital y tuvo que ser operada cuatro veces.