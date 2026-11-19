El estadounidense Ben Shelton se acercó hacia las semifinales del Masters ATP al derrotar en dos sets y eliminar este jueves al joven español Rafael Jódar (10º), por 7-6 (10/8) y 7-5, en el cierre de su grupo en Turín, Italia.

Jódar se despidió de su primera participación en el Torneo de Maestros, lograda en su primera temporada en el circuito principal, con un pleno de tres derrotas.

Por su parte, el número cuatro del mundo ganó dos de sus tres partidos de esta primera fase y sellará su boleto a la penúltima ronda este mismo jueves si el francés Arthur Fils (7º) no vence en dos sets a Alexander Zverev.

El alemán, número uno del mundo, y el español Carlos Alcaraz (3º), integrante del otro grupo, están ya clasificados para las semifinales.

A sus 20 años y después de perder contra Zverev y Fils, Jódar llegó a este duelo contra Shelton con reducidas opciones de clasificación y plantó una gran batalla, antes de verse superado por su rival.

El tenista madrileño (10°) llegó a disponer de dos bolas de set a favor en el tie-break del primer set, que su rival levantó. En la segunda manga estuvo 5-4 por delante, antes de perder tres juegos seguidos y ver escaparse definitivamente el partido.

También este jueves, Alcaraz se sometió a una resonancia magnética para evaluar la gravedad de un problema físico en los isquiotibiales de la pierna izquierda, sufrido el miércoles durante su victoria ante el ruso Daniil Medvedev (5º).

Alcaraz, reciente ganador en el ATP 500 de Viena y en el Masters 1000 de París, debe jugar el viernes en su tercer partido del grupo contra el local Flavio Cobolli (6º).