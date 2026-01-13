SGA guía a los Thunder a un triunfo liberador ante San Antonio

Después de tres dolorosas derrotas, los Oklahoma City Thunder tumbaron el martes 119-98 a los San Antonio Spurs de Victor Wembanyama liderados por los 34 puntos de su estrella, Shai Gilgeous-Alexander (SGA).

Estas son las principales escenas de una jornada de siete partidos de la NBA que se cerraba con la visita de los Atlanta Hawks a Los Angeles Lakers.

- 500 tapones de Wemby -

Tras un fulgurante arranque de curso, con 24 victorias y una derrota, los Thunder fueron frenados en seco en diciembre ante su público por los Spurs en las semifinales de la Copa NBA.

Otras dos derrotas en diciembre a manos del equipo de Wembanyama confirmaron que a los vigentes campeones de la NBA les puede esperar un grave problema en playoffs ante San Antonio.

Este martes, de nuevo en su cancha, los Thunder encontraron por primera vez la fórmula para superar a los Spurs en un duelo con una primera mitad de alto nivel que los locales decantaron a su favor en el tercer cuarto.

Gilgeous-Alexander, el vigente MVP (Jugador Más Valioso) de la liga, comandó el triunfo de los jefes de la Conferencia Oeste con 34 puntos, 5 rebotes, 5 asistencias y 4 tapones.

El alero Jalen Williams, con 20 puntos, fue el mejor escudero ofensivo de SGA mientras el pívot Chet Holmgren (8 puntos) se volvió a empequeñecer en ataque frente al gigante Wembanyama.

El francés, aún así, estuvo por debajo de sus prestaciones habituales al terminar con 17 puntos y 7 rebotes, además de 1 tapón con el que llegó a la marca de 500 en su prometedora carrera.

Con 22 años y nueve días, el pívot se convirtió en el segundo jugador más joven en la historia en llegar a los 500 tapones, sólo superado por Josh Smith, que lo logró con 21 años y 88 días.

Wembanyama, de 2,24 metros de altura, es también el cuarto jugador que llega más rápido a los 500 tapones, en un total de 143 partidos disputados. En ese registro únicamente lo superan Manute Bol (121 partidos), David Robinson (124) y Mark Eaton (136).

- Nuggets siguen ganando sin Jokic -

En Nueva Orleans, los Denver Nuggets derrotaron 122-116 a los Pelicans en un recital del base canadiense Jamal Murray, que logró 35 puntos y 9 asistencias.

El alero Peyton Watson, con 31 puntos, sigue siendo la carta que se sacó Denver de la manga para compensar la lesión de su estrella, Nikola Jokic.

El pívot serbio, tres veces MVP de la liga, todavía permanecerá de baja varias semanas por la lesión de rodilla que se produjo el 29 de diciembre.

En ese lapso, sin embargo, los Nuggets suman cinco victorias en ocho partidos y resisten en el tercer puesto del Oeste.

- Wolves abusan de Bucks con bajas -

Los Minnesota Timberwoles le asestaron una paliza 139-106 a los Milwaukee Bucks pese a la ausencia de figura, Anthony Edwards, y de Rudy Gobert.

El escolta fue reservado por problemas en el pie derecho mientras el pívot francés cumplió un partido de sanción por acumular seis faltas personales flagrantes en la temporada.

Sin sus referentes en ataque y defensa, Minnesota arrancó el juego a toda velocidad hasta irse al descanso con una ventaja ya inalcanzable de 76-45.

El ala-pívot Julius Randle guio la ofensiva con 29 puntos acompañado del base suplente Bones Hyland, con 23.

Giannis Antetokounmpo logró 25 puntos para Milwaukee, que sigue fuera de los puestos de repechaje a playoffs.