Sería "una gran pérdida" que Verstappen dejara la F1, dicen Norris y Piastri

Si el cuatro veces campeón mundial de Fórmula 1 Max Verstappen deja esa competición, como ha insinuado en varias ocasiones, el automovilismo sufriría "una gran pérdida", estimaron este miércoles dos de sus principales rivales, Lando Norris y Oscar Piastri, pilotos de McLaren.

Verstappen, de 28 años, fue campeón de la F1 de 2021 a 2024, pero en 2025 no pudo conducir a su Red Bull a un nuevo título, quedando a dos puntos de Norris.

Este curso, el piloto neerlandés está en dificultades en el arranque de curso ante los Mercedes, Ferrari y McLaren.

Verstappen no deja de criticar el nuevo reglamento de la F1, que impone en la sesión de clasificación y en la carrera una gestión de la energía eléctrica de los motores híbridos y de velocidad de los monoplazas.

"Sería una gran pérdida para el deporte en general y para nosotros, los pilotos, que queremos correr y probarnos contra el mejor de todos nosotros", estimó Piastri en la sede de McLaren F1, al sur de Londres.

El australiano de 25 años, segundo en el Gran Premio de Japón a finales de marzo, recordó el papel de Mad Max en la última década.

"Desde hace cinco o seis años, es la referencia. Sería una gran decepción para todos" si dejara la F1, concluyó Piastri ante varios periodistas, entre ellos uno de la AFP.

Para Norris, una salida de Verstappen de su competición sería "deplorable y una pérdida para el deporte".

"Es uno de los mejores pilotos que la Fórmula 1 ha tenido", señaló.