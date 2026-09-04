Serena y Venus Williams emocionan pero pierden en su vuelta al US Open

En su primer partido juntas en el US Open desde 2022, Serena y Venus Williams sufrieron el viernes una ajustada derrota en su debut en dobles en Nueva York, que se vistió de gala para recibir de vuelta a las legendarias hermanas.

Más de 20.000 aficionados ofrecieron una enorme ovación a Serena Williams en su regreso a la pista central Arthur Ashe, donde jugó su último partido en 2022 antes de su inesperado vuelta a la competición a mediados de año.

La china Chan Hao-Ching y la australiana Maya Joint impidieron que la fiesta fuera completa al batir a las legendarias hermanas estadounidenses por 6-3, 6-7 (6/8) y 7-6 (10/7) después de tres horas y dos minutos de una conmovedora batalla.

El público rugió con fuerza cuando Serena y Venus, de 44 y 46 años, se lanzaron por la remontada tras perder el primer set.

Las Williams brindaron espectaculares puntos que evocaron a la imparable pareja que llegó a acaparar 14 trofeos en dobles de Grand Slam.

El duelo se decidió en un supertiebreak a 10 puntos en el que las estrellas locales parecían tener el triunfo en el bolsillo al adelantarse 5-1.

Pero Chan y Joint no arrojaron la toalla y aprovecharon errores de sus rivales para aguar la gran fiesta en Nueva York.

La decepción no consiguió arrebatarles la sonrisa a las Williams, que se retiraron hacia el vestuario agradeciendo el apoyo de su afición.