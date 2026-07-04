Selección Sub-20 de Panamá inicia última fase de preparación rumbo al Premundial de CONCACAF

La Selección Sub-20 de Panamá comenzará este domingo 5 de julio su última etapa de preparación en territorio nacional, con miras al Campeonato Sub-20 de CONCACAF 2026, torneo que se disputará del 24 de julio al 9 de agosto en México y que otorgará cupos para la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Azerbaiyán y Uzbekistán 2027.

De acuerdo con el cuerpo técnico, el equipo dirigido por el entrenador Mike Stump se concentrará en un hotel de la localidad para cumplir una intensa semana de trabajo antes de viajar a México, donde completará su preparación previa al debut en el certamen regional.

Para esta fase final, el cuerpo técnico contará con un grupo de 21 futbolistas que buscarán un puesto en la lista definitiva, la cual será anunciada próximamente por la Federación Panameña de Fútbol (FPF) a través de sus canales oficiales.

Como parte del plan de preparación, Panamá disputará dos partidos amistosos frente a la Selección Sub-20 de Cuba. El primero será este martes 7 de julio, a puerta cerrada, en el Estadio Virgilio Tejeira Andrión en Penonomé, mientras que el segundo encuentro se realizará el viernes 10 de julio en una sede aún por definir.

Cabe destacar que la selección cubana también se prepara para el torneo de CONCACAF, donde integrará el Grupo A junto a Estados Unidos, Haití y El Salvador.