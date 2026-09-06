Selección panameña de gimnasia aeróbica logra un noveno lugar en su primer Mundial

Panamá tuvo su primera participación en un Campeonato Mundial de Gimnasia Aeróbica, celebrado en Pamplona, España, con presencia en las categorías Youth y Junior y un noveno lugar como su mejor resultado, así lo dio a conocer la Federación Panameña Gimnasia.

Se detalló que el Grupo Youth, integrado por Natalia Flores, Allison Delgado, Adriana Quesada, Mia Yepez y María Fernanda Mojica, terminó en la novena posición y quedó como primera reserva para las finales.

En la modalidad de Trío Youth, María Fernanda Mojica, Mia Yepez y Lucía Quesada ocuparon el puesto 11 y quedaron como tercera reserva de la final. Por su parte, el trío conformado por Adriana Quesada, Natalia Flores y Allison Delgado terminó en la posición 33.

En la categoría Individual Femenina Youth, Mia Yepez Solís obtuvo el puesto 28 entre 79 participantes. María Fernanda Mojica terminó en la posición 45 y Adriana Quesada en la 65.

Panamá también tuvo representación en Individual Femenina Junior. María Gutiérrez ocupó el puesto 60 entre 97 atletas, mientras que Lia Yepez terminó en la posición 67.

La delegación panameña estuvo acompañada por los entrenadores Luis Carlos Ureña y Stefany Mesa, además de la psicóloga Amanda Vázquez Zurita, quien formó parte del trabajo de preparación mental de las atletas.