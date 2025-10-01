Sele U23 de béis va por otra victoria

La selección de béisbol de Panamá U23 suma dos victorias en sus primeras dos salidas en la fase de grupos del Campeonato Premundial de Béisbol U23, que se disputa en el distrito de La Chorrera, provincia de Panamá Oeste.

La novena canalera viene de vencer 17-0 a Costa Rica (el 28 de septiembre) y 3-0 a Honduras (el 29 de septiembre), en encuentros del Grupo A, cuya sede es el Estadio Mariano Rivera.

Ayer, el equipo tuvo jornada libre y esta noche, desde las 8:00 p.m., enfrentará a México, en su tercer compromiso de la fase de grupos en el torneo clasificatorio a la Copa Mundial de Béisbol U23, a jugarse en Nicaragua, del 6 al 15 de noviembre de 2026. Cabe señalar, que en el torneo también juegan Guatemala, en la llave ‘A’, mientras que Cuba, Puerto Rico, Islas Vírgenes de EEUU, Aruba y Bahamas, están enmarcados en el Grupo B, cuya sede es el Estadio Justino “Gato Brujo” Salinas.

Los juegos de Panamá tienen un costo de entrada de $5.00, mientras que el resto de los partidos son gratuitos.

Culminada la etapa de grupos, establecida para el 2 de octubre, los dos mejores equipos de cada grupo chocan en la ronda de semifinales, programada para el 3 de octubre; y los perdedores de esas semis jugarán por la medalla de bronce y los ganadores se disputarán las preseas de plata y oro, el 4 de octubre.