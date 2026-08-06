‘Sele’ de fútbol de Panamá tendrá amistosos en una gira asiática

La Selección Mayor Masculina de fútbol de Panmaá volverá a la acción en la próxima Fecha FIFA de octubre con una exigente gira por Japón, donde disputará un cuadrangular internacional bajo la dirección técnica de Thomas Christiansen.

Según un comunicado de la Federación Panameña de Fútbol (FPF), el conjunto nacional debutará en este torneo amistoso el jueves 1 de octubre enfrentando a su similar de Nueva Zelanda, en el Estadio Internacional de Yokohama, en Kanagawa, mientras que en la otra semifinal se medirán las selecciones de Japón y Ecuador.

Posteriormente, el lunes 5 de octubre, los ganadores de ambos encuentros, denominadas semifinales, disputarán la gran final del torneo, mientras que los equipos derrotados jugarán por el tercer lugar. Ambos duelos se celebrarán en el Estadio Nacional de Tokio.

Estos partidos servirán de preparación para Panamá de cara a los compromisos de noviembre por los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf, con rival aún por definir, detalló la FPF.