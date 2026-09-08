Seis españoles, Mbappé y Messi entre los candidatos al Balón de Oro

Seis jugadores de la selección española campeona del Mundo, los franceses Ousmane Dembélé -ganador en 2025- y Kylian Mbappé, además de la leyenda Lionel Messi figuran entre los 30 jugadores seleccionados para el Balón de Oro 2026, desveló la revista France Football este martes.Además de Dembélé, otros siete jugadores del Paris SG, vigente doble campeón de Europa, aspiran al trofeo: Khvicha Kvaratskhelia, Fabián Ruiz, Nuno Mendes, Vitinha, Marquinhos y Willian Pacho.Fabián Ruiz también formó parte de la selección española campeona del Mundo el 19 de julio en Nueva Jersey. Le acompañan en la lista Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Rodri, Ferran Torres y Marc Cucurella.Lionel Messi, ocho veces coronado con el Balón de Oro a lo largo de su carrera y finalista del Mundial con Argentina tras completar un torneo impresionante, aspira a un noveno galardón.Entre las sorpresas, el veterano senegalés Sadio Mané (Al-Nassr) y el mexicano Julián Quiñones (Al-Qadsiah FC).El trofeo se entregará este año en Londres, el 26 de octubre.A mes y medio de la coronación, las especulaciones se multiplican. Mbappé, que no ganó nada con el Real Madrid la pasada temporada, pero que este verano se convirtió en el máximo goleador en Copas del Mundo -semifinalista con Francia-, aseguró el lunes "tener la sensación de que quizás este sea el año bueno para ganarlo".En categoría femenina no está entre las nominadas la vigente triple ganadora Aitana Bonmatí, lesionada entre noviembre de 2025 y mayo de 2026.Las grandes favoritas para sucederla son la doble Balón de Oro Alexia Putellas (ahora en London City Lionesses tras dejar el Barcelona), y las azulgranas Patri Guijarro y Ewa Pajor, las tres campeonas de Europa la pasada temporada.- Lista de nominados:Jude Bellingham - Real MadridPau Cubarsí - FC BarcelonaMarc Cucurella - Real MadridOusmane Dembélé - PSGBruno Fernandes - Manchester UnitedLuis Díaz - BayernErling Haaland - Manchester CityGabriel Magalhães - ArsenalHarry Kane - BayernAchraf Hakimi - PSGKhvicha Kvaratskhelia - PSGLamine Yamal - FC BarcelonaSadio Mané - Al NassrMarquinhos - PSGLautaro Martínez - InterKylian Mbappé - Real MadridLionel Messi - Inter MiamiNuno Mendes - PSGMichael Olise - BayernJoao Neves - PSGJulián Quiñones - Al-QadisiyahWillian Pacho - PSGDeclan Rice - ArsenalRodri Hernández - FC BarcelonaFerran Torres - PSGFabián Ruiz - PSGDayot Upamecano - BayernWilliam Saliba - ArsenalVinicius - Real MadridVitinha - PSG- Lista de nominadas:Alexia Putellas - LionnesesPatri Guijarro - BarcelonaMariona Caldentey - ArsenalMapi León - LionnesesClaudia Pina - BarcelonaCata Coll - BarcelonaEwa Pajor - BarcelonaEsmee Brugts - BarcelonaCaroline Graham - BarcelonaKlara Bühl - BayernPernille Harder - BayernMomoko Tanikawa - BayernWendie Renard - OL Lyonnes)Selma Bacha - OL LyonnesCaroline Weir - OL LyonnesMelchie Dumornay - OL LyonnesAlessia Russo - ArsenalKhadikja Shaw - Manchester CityAlex Greenwood - Manchester CityVivianne Miedema - Manchester CityKerstin Casparik - Manchester CityYui Hasegawa - Manchester CityMelvine Malard - ChelseaManaka Matsukubo - ChelseaTessa Wullaert - Como 1907Barbra Banda - Orlando PrideRose Lavelle - GothamTemwa Chawinga - KC CurrentLorena - KC CurrentScarlett Camberos - Club América