Según el DT: La ‘Sele’ está ilusionada y sin complejos ante Nueva Zelanda

Thomas Christiansen, DT de la Selección mayor masculina de fútbol de Panamá, destacó ayer la ilusión que existe dentro del grupo por disputar el partido de semifinales de la Copa Kirin 2026 ante Nueva Zelanda, en territorio japonés, y reconoció la dificultad que representará enfrentarse a una escuadra que viene de competir en la pasada Copa Mundial.

Christiansen también adelantó que el once que presentará Panamá ante los neozelandeses tendrá una combinación entre experiencia y juventud, aunque con una presencia menor de jugadores jóvenes respecto al encuentro disputado ante India, que terminó 1-1, el pasado viernes.

Ayer, los pupilos del hispano-danés entrenaron por espacio de una hora, desde las 3:00 p.m. hora local (1:00 a.m. hora de Panamá), justamente en el mismo horario del partido de mañana, en la primera semifinal.

El equipo canalero espera completar hoy su último entrenamiento previo a su encuentro por semifinales de este torneo amistoso, que tiene en la otra llave de semis a Japón vs Ecuador, también se jugará mañana.

La sede del entrenamiento será el Ajinomoto Field Nishigaoka, en la ciudad de Kita, Tokio, en una sesión programada para las 10:00 a.m. hora local (8:00 p.m. hora de Panamá).